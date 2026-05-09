Putin arriva sulla Piazza Rossa: inizia parata del 9 maggio sottotono

Mosca, 9 mag. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin arriva sulla Piazza Rossa di Mosca dando il via alla tradizionale parata per celebrare l’81 anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Modniale.Per la prima volta in quasi vent’anni, la parata non vedrà la partecipazione di mezzi militari, dopo una serie di attacchi con droni ucraini e dopo oltre quattro anni di guerra in Ucraina.Putin, che ha parlato con alcuni veterani di quella che in Russia viene chiamata la Grande Guerra patriottica, è accompagnato dai dignitari stranieri che partecipano alla cerimonia.La resa delle forze tedesche fu firmata nella tarda sera dell’8 maggio 1945 (già il 9 maggio a Mosca), in seguito alla resa concordata in precedenza con le forze alleate sul fronte occidentale, che infatti festeggiano il V-Day in questa data; il governo sovietico annunciò la vittoria la mattina del 9 maggio, dopo la cerimonia avvenuta a Berlino.