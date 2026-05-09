Trump: bello se cessate il fuoco tra Russia e Ucraina si estendesse

Roma, 9 mag. (askanews) – Donald Trump ha parlato di una possibile estensione del cessate il fuoco di tre giorni, da sabato a lunedì, in Ucraina e ha affermato che sarebbe disposto a inviare negoziatori a Mosca per aiutare a risolvere il conflitto. Parlando con i giornalisti a Washington prima di partire ha dichiarato: “L’ho chiesto. E il presidente Putin ha acconsentito.

Anche il presidente Zelensky ha acconsentito, entrambi senza esitazioni. E avremo un breve periodo di tempo in cui non uccideranno persone – ha affermato – È un’ottima cosa. Hanno anche accettato di restituire 1.000 prigionieri da ciascuna parte. Quindi, trasferiranno quasi immediatamente 1.000 prigionieri da ciascuna parte. È un’ottima cosa. Mi piacerebbe vedere una proroga significativa”, ha detto prima di lasciare la Casa bianca per il suo Golf Club in Virginia.