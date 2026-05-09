In anteprima il video "Qui e Ora" il nuovo singolo di Alessio Rosati

Milano, 9 mag. (askanews) – In anteprima il video in radio “Qui e Ora” il nuovo singolo di Alessio Rosati, brano riflessivo e contemporaneo, arrangiato e prodotto dal produttore multiplatino Gianni Errera, disponibile anche in digitale.”Con questo brano vorrei si riflettesse su come da un po’ di anni a questa parte sia cambiato il modo di approcciare all’amore alle amicizie – racconta Alessio Rosati – e quindi all’ impegno e al sacrificio al quale oggi non siamo più abituati per egoismo e avidità del proprio tempo personale.

Il titolo del brano è preso da una parte del testo del ritornello che recita: vogliamo il paradiso Qui e Ora senza passare dal pianto, in questa frase per me è rappresentato il tutto e subito, pretendere tutto ciò che si desidera senza alcun sacrificio e senza dover aspettare.”Il video ufficiale, sviluppato con l’aiuto del IA, prendendo come riferimento il testo, il sound e il suo significato, ha rappresentato con una sua interpretazione la fretta e il poco impegno che fa da padrona nel nostro tempo.Alessio Rosati nato a Roma il 12 ottobre 1990, si avvicina alla musica grazie ai suoi genitori che gli donano, in modo indiretto, la passione per il canto e per il ballo.

Inizia il suo percorso musicale dalle scuole elementari con i primi corsi di chitarra, percorso che poi continuerà fino alle scuole superiori nelle accademie di musica romane. Lavora per anni suonando piano bar alternando villaggi turistici d’estate, disco pub e night club d’inverno, fino a che non apre il suo pub il “7e40” (omaggio alla famosissima canzone di Lucio Battisti), che lo trattiene a Roma per altri 3 anni, poi conosce Giada, sua moglie e decide di trasferirsi con lei in Basilicata, dove comincia a scrivere le sue prime canzoni e dove ancora oggi vive coltivando oltre alla musica la grande passione per i cavalli.

Per lui la musica è un amplificatore di emozioni, un raccoglitore di vita con cui rivivere ricordi belli, ma anche quelli più amari. La musica per lui è un posto sicuro dove poter vivere anche ciò che non è stato vissuto. Nel marzo 2024 viene rilasciato il suo singolo “Raccontami” a cui segue “Amami” brano per aiutarci a guardare e capire meglio dentro di noi e a novembre pubblica “Ci sarò” dedicato al figlio. Nel 2025 pubblica “Una parte di Te” e “Perfetto così”. Torna nel 2026 a maggio con “Qui e Ora”.