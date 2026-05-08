L’attesa per l’Eurovision Song Contest 2026 cresce sempre di più e tra gli artisti più discussi c’è Sal Da Vinci, pronto a sorprendere il pubblico europeo con una performance spettacolare costruita come un vero matrimonio in scena con Francesca Tocca. Tra musica, teatro e scenografie d’impatto, il cantante napoletano punta a lasciare il segno con “Per sempre sì”.

L’attesa per l’Eurovision 2026 e il sogno internazionale di Sal Da Vinci

L’entusiasmo intorno alla partecipazione di Sal Da Vinci continua a crescere anche sui social, dove i fan stanno commentando con entusiasmo le anticipazioni dello show. Molti utenti ritengono che Per sempre sì possa conquistare facilmente un posto nella top 5 grazie all’originalità della messa in scena e alla forza emotiva del brano.

In vista della semifinale del 12 maggio, il cantante racconta di vivere questa esperienza con grande emozione: “È un palco grandissimo, cinque volte quello di Sanremo“, ha dichiarato, spiegando di sentirsi ancora incredulo per il percorso che lo ha portato fino all’Eurovision Song Contest 2026. Sal Da Vinci ha inoltre ribadito la sua idea di musica come strumento di unione: “La musica non è competizione” e ancora “vedo un’Europa unita dal punto di vista musicale“.

L’artista partenopeo ha scelto di non modificare il brano per adattarlo al pubblico internazionale, ma guarda già a un possibile lancio europeo della canzone: esistono infatti tredici versioni di Per sempre sì tradotte in altre lingue. Quest’anno, inoltre, rappresenta per lui una ricorrenza importante, perché a settembre celebrerà i cinquant’anni dalla sua prima esibizione su un palco. Pur mantenendo la tipica scaramanzia napoletana, il cantante non nasconde il desiderio di arrivare fino in fondo nella competizione: “Sono qui per cantare bene, fare una buona performance“, consapevole che un eventuale trionfo sarebbe “una vittoria per tutti“.

Eurovision 2026, Sal Da Vinci sorprende tutti: Francesca Tocca in abito da sposa sul palco

Dopo il successo ottenuto negli ultimi mesi tra concerti affollati, apparizioni televisive e la partecipazione al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci è pronto a debuttare all’Eurovision Song Contest 2026 con una performance spettacolare e fuori dagli schemi. Per il brano Per sempre sì l’artista ha scelto di trasformare il palco della Wiener Stadthalle in una grande rappresentazione teatrale ispirata a un matrimonio, mescolando canto, danza e scenografia in un racconto diviso in quattro momenti. L’idea sarebbe nata anche dal forte legame della famiglia Da Vinci con il teatro di Eduardo De Filippo, riferimento artistico che ha influenzato l’impostazione dello show.

Le prime immagini diffuse dai canali ufficiali dell’Eurovision mostrano una coreografia curata da Marcello Sacchetta: la scena iniziale raffigura uno sposo intento a scegliere l’abito insieme ai testimoni, mentre Sal Da Vinci compare completamente vestito di bianco. Successivamente l’atmosfera cambia radicalmente e il palco si trasforma in una grande sala da ballo illuminata da un enorme lampadario sospeso. In questo momento entra in scena Francesca Tocca, che percorre la passerella in abito da sposa come se stesse avanzando verso l’altare.

Nel finale sarà proprio il cantante napoletano a celebrare simbolicamente le nozze davanti al pubblico viennese, chiudendo la performance con un’immagine dal forte impatto emotivo. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalle prove, lo spettacolo avrebbe già convinto stampa e addetti ai lavori, tanto che qualcuno lo ha definito «la migliore partecipazione italiana dal 2015».