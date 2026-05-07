Indagine sul video rubato di De Martino: chi rischia per la diffusione

Un tecnico della videosorveglianza è sotto indagine e la Polizia postale avrebbe già identificato circa 3.000 persone che hanno condiviso il video rubato di Stefano De Martino e Caroline Tronelli

La vicenda legata al video rubato che vede coinvolti Stefano De Martino e Caroline Tronelli ha ricevuto una nuova accelerazione nelle cronache dopo le ricostruzioni emerse il 07/05/2026: secondo fonti giornalistiche e gli atti d’inchiesta, non sarebbe stato un hacker esterno ma una figura a loro vicina ad avere avuto accesso alle immagini private.

In questa fase dell’indagine la Polizia postale ha concentrato gli accertamenti su chi ha materialmente sottratto e poi diffuso il materiale, e sui numerosi utenti che ne hanno amplificato la circolazione online. Il caso continua a sollevare questioni di violazione della privacy e responsabilità digitale.

Le ricostruzioni pubblicate da testate come Il Messaggero, Ansa e il settimanale Oggi indicano che un tecnico della società che curava la videosorveglianza nell’abitazione di Caroline Tronelli è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato che includono accesso abusivo a una rete informatica e condivisione illecita di immagini private.

Allo stesso tempo, gli inquirenti avrebbero individuato migliaia di account social e contatti che hanno inoltrato o conservato la clip, configurando così una rete di diffusione che ha reso il filmato rapidamente virale.

L’indagato e la dinamica contestata

Secondo la ricostruzione investigativa, l’indagato avrebbe agito sfruttando le credenziali o gli strumenti tecnici legati all’impianto di sorveglianza: in pratica, avrebbe attivato da remoto la registrazione delle telecamere dell’abitazione della Tronelli e poi caricato il video su un sito per adulti.

Subito dopo la pubblicazione, la clip avrebbe raccolto visualizzazioni e commenti, per poi propagarsi in forum, app di messaggistica e pagine social. Gli inquirenti parlano di una condotta che mescola furto di dati e sfruttamento commerciale dell’immagine altrui, con aggravanti legate alla natura intima del materiale.

Come si è propagato il materiale

La sequenza che porta da una pubblicazione iniziale alla diffusione capillare è ormai nota agli esperti: una volta online il contenuto è stato copiato, scaricato e rilanciato in molteplici canali, trasformandosi in meme e screenshot che hanno ulteriormente contribuito alla circolazione. Il Garante della Privacy ha imposto immediatamente misure per bloccare la diffusione, ma i tecnici investigativi avvertono che nelle pieghe della rete possono permanere tracce del filmato. Questa dinamica rende complessa la rimozione totale e alimenta il rischio di nuove violazioni.

Chi rischia e quali sono le conseguenze

Le notizie riportano che la Polizia postale avrebbe identificato circa 3.000 persone che hanno condiviso o rimandato il video: si tratta di utenti che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere chiamati a rispondere del reato di condivisione non consensuale di contenuti intimi, il cui quadro sanzionatorio prevede pene fino a sei anni di reclusione e una multa sino a 15.000 euro. Gli avvocati dello showman, Angelo e Sergio Pisani, hanno inoltre sollecitato l’azione contro chi conserva o diffonde il materiale, qualificando tali comportamenti come complicità nella ricettazione dei dati.

Profili di responsabilità e casi pubblici

Nel dibattito pubblico sono emersi casi concreti: tra le persone citate figura l’influencer Rita De Crescenzo, che ha ammesso di aver visto e commentato il filmato su TikTok. Gli addetti alla difesa sottolineano come anche la semplice condivisione di screenshot possa integrare fattispecie penali; taluni legali arrivano a ipotizzare conseguenze anche per chi se ne sia limitato alla visione, pur se la portata di tale affermazione dipende poi dall’interpretazione giuridica dei singoli comportamenti. Intanto la vicenda ha provocato ripercussioni personali e mediatiche sui protagonisti, contribuendo alla rottura del rapporto tra i due.

Cosa attendersi nelle prossime fasi

L’inchiesta proseguirà con approfondimenti tecnici e riscontri sulle tracce digitali: gli investigatori potrebbero ampliare il novero degli interessati man mano che emergono copie o rivenditori del materiale. Parallelamente, la vicenda solleva riflessioni più ampie su tutela della privacy, responsabilità individuale nella condivisione online e efficacia degli strumenti di contrasto alla circolazione illecita di contenuti intimi. Per le persone coinvolte la fase successiva sarà quella delle notifiche formali e, dove del caso, delle azioni penali e civili.

In chiusura, questo caso ricorda come la diffusione non autorizzata di materiale intimo possa trasformarsi rapidamente in un fenomeno collettivo: la combinazione tra strumenti tecnici, comportamenti di condivisione e la viralità dei social espone sia le vittime sia i diffusori a conseguenze di carattere legale e umano. Resta quindi centrale il ruolo della Polizia postale, del Garante della Privacy e del sistema giudiziario nel definire responsabilità e tutele.