La presenza di Zelensky a Erevan ha messo in evidenza il progressivo avvicinamento dell'Armenia all'UE e le preoccupazioni di Mosca; questo articolo analizza dichiarazioni ufficiali, iniziative europee e possibili scenari futuri

La recente visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Armenia ha acceso un acceso dibattito diplomatico che va oltre l’incontro bilaterale: da una parte c’è l’avvertimento pubblico di Mosca, dall’altra le mosse di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Yerevan. In questo contesto si intrecciano questioni di sovranità, alleanze militari e campagne di disinformazione, mentre il governo armeno si prepara a elezioni parlamentari che potrebbero consolidare la sua linea di riavvicinamento all’Occidente.

La reazione russa: tono duro e accuse pubbliche

Il ministero degli Esteri russo ha definito incomprensibile l’ospitalità armena verso Zelensky, rinnovando argomentazioni che in più occasioni presentano Kiev come una minaccia. Le dichiarazioni ufficiali hanno usato termini forti, etichettando il presidente ucraino e l’attività diplomatica come un sostegno a forze che Mosca considera ostili.

Questa risposta non è solo verbale: al centro del messaggio c’è l’avvertimento che un percorso di avvicinamento di Yerevan all’UE potrebbe avere conseguenze politiche ed economiche per l’Armenia.

Dichiarazioni e simboli: parole che pesano

Le parole di Mosca hanno incluso accuse dirette e richiami simbolici: il riferimento alle minacce ipotetiche durante la parata del 9 maggio è servito a evocare temi sensibili per l’opinione pubblica russa.

Parallelamente, il premier armeno Nikol Pashinyan ha risposto ricordando che la sua posizione sul dossier ucraino era già nota nel 2026 e nel 2026, chiarendo che l’Armenia non si colloca automaticamente tra gli alleati strategici di Mosca.

L’avvicinamento di Yerevan all’UE: scelte e iniziative

Negli ultimi anni l’Armenia ha avviato segnali concreti di diversificazione delle relazioni internazionali: la sospensione di fatto della partecipazione alla CSTO nel 2026, le proteste per la mancata protezione durante la presa del controllo del Nagorno-Karabakh nel 2026 e l’approvazione in parlamento di una legge che prevede l’avvio della procedura di adesione all’UE (approvata a marzo del 2026) vanno letti in quest’ottica. Questi gesti hanno suscitato attenzione a Bruxelles e preoccupazione a Mosca.

Il ruolo pratico dell’UE: missione e assistenza

Per contrastare le pressioni esterne e proteggere il processo elettorale interno, l’Unione europea ha messo in campo strumenti concreti: una squadra di esperti per la lotta alla disinformazione, la cybersicurezza e il contrasto ai flussi finanziari illeciti è pronta a operare, con piani per una squadra ibrida di pronto intervento volta a prevenire interferenze straniere in vista delle votazioni. Tale intervento viene presentato da Bruxelles come un supporto tecnico per garantire elezioni libere e trasparenti.

Implicazioni regionali e possibili scenari

L’ingresso più deciso dell’UE nello scacchiere armeno modifica gli equilibri del Caucaso: da una parte riduce la capacità esclusiva di Mosca di influenzare Yerevan, dall’altra apre la strada a nuove dinamiche diplomatiche con Baku e Tbilisi. La presenza di Zelensky a Erevan e gli accordi di pace e normalizzazione negoziati a Washington hanno contribuito a una ridefinizione del panorama, ma non hanno eliminato il rischio di reazioni russe che possono spaziare dalla pressione economica alle campagne energetiche.

Rischi energetici, militari e politici

Tra le opzioni che la Russia potrebbe prendere in considerazione ci sono azioni economiche come ricatti sul gas o misure mirate di pressione finanziaria, oltre a un intensificarsi delle attività informative ostili. Per Yerevan la sfida sarà mantenere l’equilibrio tra l’aspirazione a integrazione europea e la necessità di gestire rapporti pragmatici con Mosca, senza compromettere la stabilità interna prima delle elezioni del 7 giugno.

Nel complesso, la visita di Zelensky è più di un episodio diplomatico isolato: è un tassello che evidenzia il progressivo spostamento dell’Armenia verso l’Europa e la contestuale frattura con la visione geopolitica russa. Nei prossimi mesi la politica estera di Yerevan, le mosse di Bruxelles e le risposte di Mosca determineranno la direzione di un’area strategica che resta soggetta a tensioni e a interessi contrastanti.