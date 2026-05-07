Crisi del turismo in Giordania dopo i conflitti regionali

Nel cuore della valle che conduce alla celebre facciata di Petra si percepisce un silenzio insolito: le guide non hanno gruppi da accompagnare, i muli e gli asini restano legati, e le bancarelle di souvenir aprono sperando in una clientela che non arriva. Questo cambiamento non è casuale: la regione ha subito una serie di shock geopolitici che hanno trasformato flussi turistici consolidati in cancellazioni e incertezza.

Il turismo, qui vitale, mostra la sua vulnerabilità quando la percezione di rischio supera il desiderio di viaggio.

Petra e l’impatto immediato sui visitatori

La città rosa, uno dei principali motori dell’industria turistica giordana, ha visto un crollo drastico dei visitatori. Dopo un avvio d’anno promettente con circa 112.000 visitatori nei primi due mesi, i numeri sono precipitati: nei mesi successivi le presenze a Petra sono scese a quota 28.000-30.000.

Il risultato è un ecosistema turistico in difficoltà, dove albergatori e impiegati subiscono tagli e perdite. Il settore alberghiero rappresenta una fetta significativa dell’economia nazionale: il 14% del PIL dipende dal turismo, con circa 60.000 persone impiegate direttamente e altre 300.000 che ne dipendono indirettamente.

Voci dal sito archeologico

Sul terreno si vedono segnali concreti della crisi: commercianti che rimangono davanti alle loro merci in attesa di clienti e guide autorizzate senza gruppi.

Le cancellazioni hanno reso incerto il calendario delle prenotazioni, spingendo alcuni hotel a contemplare la chiusura temporanea o a ridurre il personale. Le attrazioni complementari alla regione, come Wadi Rum, il Mar Morto e l’antica Gerasa, subiscono lo stesso tracollo, privando centinaia di migliaia di persone di reddito stagionale.

Effetti a catena: voli, prenotazioni e perdite economiche

La crisi non si limita ai siti archeologici: l’intero corridoio turistico regionale registra una caduta delle prenotazioni. In termini percentuali, si sono osservati cali di prenotazioni fino al 91% a Dubai, all’81% in Giordania e al 53% in Egitto per alcuni mercati. Le cancellazioni di voli durante fasi acute dei conflitti hanno lasciato milioni di viaggiatori in attesa o costretti a modificare i piani: fonti del settore stimano che giorni di sospensioni dei collegamenti abbiano provocato il blocco di circa 4 milioni di passeggeri.

Costi macroeconomici e proiezioni

Le perdite giornaliere per il settore turistico nella regione sono state stimate in centinaia di milioni di dollari; stime citate dagli organismi internazionali quantificano perdite dell’ordine di circa 600 milioni di dollari al giorno nei momenti più critici. Analisti economici mettono in guardia sul fatto che l’effetto nocivo può allargarsi: un calo prolungato dei flussi turistici rischia di tradursi in perdite annuali misurabili in decine di miliardi di dollari. Studi previsionali suggeriscono che, anche con una pronta de-escalation, il 2026 potrebbe segnare tra un 11% e un 27% in meno di arrivi rispetto alle attese, con impatti rilevanti su occupazione e spesa turistica.

Reazioni locali e misure di contenimento

Le autorità giordane e le associazioni di categoria stanno adottando misure di emergenza: promozioni per il turismo interno, monitoraggio continuo dell’occupazione alberghiera e sale operative per coordinare risposte rapide. Tuttavia, molte iniziative si scontrano con una realtà difficile: il settore dipende fortemente da gruppi internazionali e dalle rotte aeree, e le misure domestiche risultano finora insufficienti per compensare le perdite estere. La percezione di sicurezza rimane il fattore determinante per il ritorno dei visitatori stranieri.

Prospettive e condizioni per la ripresa

Per vedere una ripresa sostenibile servono segnali di de-escalation, rassicurazioni sulle rotte aeree internazionali e politiche coordinate tra Paesi e operatori turistici. Rafforzare la resilienza del settore implica diversificare i mercati emissori, investire in comunicazione sulla sicurezza e sostenere i lavoratori colpiti nelle fasi di bassa domanda. Il futuro dipenderà molto dalla capacità delle istituzioni e del settore privato di offrire risposte rapide e credibili a un problema che è contemporaneamente geopolitico ed economico.