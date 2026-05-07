Impresa: Lazzarelli (Confcommercio), 'Le PMI devono rafforzare cultura manageriale e competenze per

“Lo sviluppo dell'economia delle nostre Pmi può passare solo attraverso una crescita della managerialità interna; il valore del terziario è proprio quello di riuscire ad assorbire occupazione, ma anche di creare una manodopera qualificata, capace di affrontare la competizione di un mercato glob...

“Lo sviluppo dell’economia delle nostre Pmi può passare solo attraverso una crescita della managerialità interna; il valore del terziario è proprio quello di riuscire ad assorbire occupazione, ma anche di creare una manodopera qualificata, capace di affrontare la competizione di un mercato globale”. Ha detto Guido Lazzarelli, direttore Politiche del Lavoro e Welfare di Confcommercio, durante la presentazione del nuovo “Osservatorio del Terziario” di Manageritalia a Roma.

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