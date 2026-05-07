Campitiello (MinSal), ‘i bambini il miglior futuro su cui investire’

“Il bambino è una persona che ha dei bisogni, dei diritti specifici e il ministero della Salute Schillaci ha dato da subito importanza alla prevenzione e agli stili di vita a partire dall’età scolare, senza tralasciare l’attenzione alla salute mentale; a questo si aggiunge anche l’approcci...

“Il bambino è una persona che ha dei bisogni, dei diritti specifici e il ministero della Salute Schillaci ha dato da subito importanza alla prevenzione e agli stili di vita a partire dall’età scolare, senza tralasciare l’attenzione alla salute mentale; a questo si aggiunge anche l’approccio alle malattie rare. I bambini sono il punto da cui ripartire, è fondamentale l’ascolto della Società italiana di pediatria, ma anche di tutti i pediatri di libera scelta, ricordando che i bambini sono il miglior futuro su cui investire”.

Lo ha detto Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della Prevenzione, delle emergenze, della ricerca del ministero della Salute, in occasione della Giornata nazionale della pediatria, organizzata dalla Sip al ministero della Salute.

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