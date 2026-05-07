Ligabue inaugura l’Unipol Dome a Milano, in 16mila per la prima notte

Nel giorno dei giorni, li ha fatti ballare sul mondo. Tutti e 16mila. “Ligabue è sempre lui”, verrebbe da dire citando, e parafrasando, una delle canzoni più belle del repertorio del rocker di Correggio, che travolge l’arena milanese di Santa Giulia, a inizio scaletta. Ed è con lo stesso sp...

Nel giorno dei giorni, li ha fatti ballare sul mondo. Tutti e 16mila. “Ligabue è sempre lui”, verrebbe da dire citando, e parafrasando, una delle canzoni più belle del repertorio del rocker di Correggio, che travolge l’arena milanese di Santa Giulia, a inizio scaletta. Ed è con lo stesso spirito travolgente che il Liga, 66 anni compiuti a marzo, inaugura il palazzetto, il nuovo e scintillante Unipol Dome, che segna il debutto ufficiale per i live della struttura dopo l’inaugurazione nel febbraio scorso per i giochi di Milano Cortina

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