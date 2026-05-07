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Ue: Fidanza (FdI), Con maggioranza di centrodentra “spingere per neutralità tecnologica e

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“Abbiamo bisogno di spingere rapidamente per una vera neutralità tecnologica, per poter autorizzare l'utilizzo di tutte le tecnologie che contribuiscono alla decarbonizzazione del settore automotive, dei trasporti in generale, a partire dai biocarburanti che sono per noi una priorità assoluta”...

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“Abbiamo bisogno di spingere rapidamente per una vera neutralità tecnologica, per poter autorizzare l’utilizzo di tutte le tecnologie che contribuiscono alla decarbonizzazione del settore automotive, dei trasporti in generale, a partire dai biocarburanti che sono per noi una priorità assoluta” ha dichiarato Carlo Fidanza, eurodeputato di Fratelli d’Italia, a margine dell’evento organizzato a Bruxelles dal titolo ‘L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe’, sui dati del sondaggio lanciato dall’agenzia SocialCom e Italiavanti.

“Ben venga l’elettrico come una delle soluzioni, ma abbiamo altre soluzioni già disponibili come i carburanti rinnovabili. Questo per rilanciare il nostro tessuto industriale, per difendere i posti di lavoro soprattutto della nostra piccola e media industria della componentistica che è fiorente ed importantissima per l’Italia”, ha dichiarato Fidanza.

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