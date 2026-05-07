Food: Bragagnolo (Pasta Zara), ‘con noi qualità e sostenibilità di pari passo’

“Come Pasta Zara e Pastificio Bragagnolo, siamo molto attenti al tema ambientale, tant'è vero che abbiamo iniziato un percorso un po’ tortuoso e in salita, dove monitoriamo, per il secondo anno consecutivo, tutte le emissioni ambientali, perché crediamo che sia giusto produrre della buona past...

“Come Pasta Zara e Pastificio Bragagnolo, siamo molto attenti al tema ambientale, tant’è vero che abbiamo iniziato un percorso un po’ tortuoso e in salita, dove monitoriamo, per il secondo anno consecutivo, tutte le emissioni ambientali, perché crediamo che sia giusto produrre della buona pasta per il consumatore, ma è altrettanto giusto avere un occhio di riguardo per l’ambiente e per la sostenibilità.

Da qui la decisione di portare un pacco in carta Fsc per avere un continuo sviluppo della parte degli alberi e un monitoraggio continuo delle emissioni in atmosfera che facciamo come pastificio”. Così Furio Bragagnolo, Presidente di Pasta Zara, in occasione della presentazione, a Milano, della nuova identità e il posizionamento premium di Pastificio Bragagnolo: 100% grano italiano, filiera senza glifosati, un piano di investimenti per l’efficienza produttiva e la riduzione dell’impatto ambientale e un nuovo packaging.

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