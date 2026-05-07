Impresa: Ballarè (Manageritalia), 'Il terziario è metà del PIL e leva chiave per la crescita

Impresa: Ballarè (Manageritalia), 'Il terziario è metà del PIL e leva chia...

Impresa: Ballarè (Manageritalia), 'Il terziario è metà del PIL e leva chia...

Il terziario rappresenta circa il 58% del PIL ed è anche un motore di sviluppo per l'industria, perché oggi i prodotti devono essere sempre più integrati con i servizi. Per questo motivo il ruolo del terziario va riconosciuto pienamente anche nelle politiche economiche e industriali." Così Marco...

Il terziario rappresenta circa il 58% del PIL ed è anche un motore di sviluppo per l’industria, perché oggi i prodotti devono essere sempre più integrati con i servizi. Per questo motivo il ruolo del terziario va riconosciuto pienamente anche nelle politiche economiche e industriali.” Così Marco Ballarè, presidente Manageritalia alla presentazione del nuovo “Osservatorio del Terziario” di Manageritalia a Roma, in cui emerge che il terziario di mercato si conferma oggi un pilastro della crescita economica e della competitività del Paese.

https://www.youtube.com/watch?v=FePXuFa9RoA