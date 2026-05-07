Acqua: Falcone (Gruppo Cap), ‘+19% di investimenti rispetto al 2024’

“Quest'anno abbiamo investito 164 milioni di euro, il 19% in più rispetto all'anno precedente. Se pensiamo che quando siamo partiti eravamo a 39 milioni, si capisce lo sforzo enorme di questa azienda che, a metà concessione, ha di fatto realizzato oltre un miliardo di euro di infrastruttura. Que...

“Quest’anno abbiamo investito 164 milioni di euro, il 19% in più rispetto all’anno precedente. Se pensiamo che quando siamo partiti eravamo a 39 milioni, si capisce lo sforzo enorme di questa azienda che, a metà concessione, ha di fatto realizzato oltre un miliardo di euro di infrastruttura. Questo per noi è il segno più tangibile della nostra azione sul territorio, che si caratterizza in centinaia di investimenti, alcuni più iconici degli altri.

Tra questi quelli contro le perdite idriche, garantito grazie ai fondi Pnrr, quello dell’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili, sulla bio piattaforma di Sesto San Giovanni e sulle piazze verdi”. Così Michele Falcone, direttore generale Gruppo Cap, intervenendo oggi a Milano alla presentazione alla stampa dei risultati economico-finanziari 2025.

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