Acqua: Santagostino (Gruppo Cap), ‘bilancio 2025 fotografa solidità azienda’

“I dati economico-finanziari del 2025 raccontano di un'azienda molto solida, in salute e capace di creare valore sul territorio: i ricavi superano i 500 milioni di euro, l'Ebitda è sopra i 140 milioni, con investimenti che hanno segnato la cifra record di 160 milioni di euro. Abbiamo inoltre alla...

“I dati economico-finanziari del 2025 raccontano di un’azienda molto solida, in salute e capace di creare valore sul territorio: i ricavi superano i 500 milioni di euro, l’Ebitda è sopra i 140 milioni, con investimenti che hanno segnato la cifra record di 160 milioni di euro. Abbiamo inoltre allargato il perimetro del nostro business a quello dell’energia e dei rifiuti, con acquisizioni molto importanti e con dei piani industriali anche sulle nostre partecipate che assecondano l’evoluzione dell’economia circolare che Cap, da alcuni anni ormai, sta intraprendendo”.

Sono le parole di Yuri Santagostino, presidente esecutivo Gruppo Cap, in occasione della presentazione del Bilancio 2025 svoltasi oggi a Milano.

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