D’Avino (Fimp), ‘serve passaggio strutturato dal pediatra al medico di famiglia a 18 anni’

“Siamo fortemente convinti che sia necessario strutturare un modello di transizione tra il pediatra di prima scelta e il medico di assistenza primaria, e proprio con la Fimmg - Federazione italiana medici di medicina generale, e con il dottor Scotti, abbiamo già avviato un tavolo di concertazione...

“Siamo fortemente convinti che sia necessario strutturare un modello di transizione tra il pediatra di prima scelta e il medico di assistenza primaria, e proprio con la Fimmg – Federazione italiana medici di medicina generale, e con il dottor Scotti, abbiamo già avviato un tavolo di concertazione per poter individuare quelle schede che permettano il passaggio al medico di medicina generale in maniera strutturata; tutto questo è bene che avvenga intorno al diciottesimo anno di vita perché solo in questo modo il pediatra di famiglia potrà completamente farsi carico di quelle condizioni che purtroppo ancora oggi sono fattori di rischio anche per un adulto”.

Lo ha detto Antonio D’Avino, presidente Fimp – Federazione italiana medici pediatri, in occasione del convegno organizzato dalla Società italiana di pediatria per la Giornata nazionale della pediatria al ministero della Salute.

https://www.youtube.com/watch?v=58nquSbiuQE