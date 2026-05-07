Impresa: Bella (Confcommercio), 'Il terziario crea 4 milioni di posti ma è ancora sottovalutato'

“Negli ultimi trent'anni, il terziario di mercato è stato il principale motore dell'occupazione in Italia e ha generato più 4 milioni di posti di lavoro, eppure, non solo non è valorizzato nel nostro Paese, ma viene spesso accusato di pagare salari bassi, essere poco produttivo, innovativo poco...

“Negli ultimi trent’anni, il terziario di mercato è stato il principale motore dell’occupazione in Italia e ha generato più 4 milioni di posti di lavoro, eppure, non solo non è valorizzato nel nostro Paese, ma viene spesso accusato di pagare salari bassi, essere poco produttivo, innovativo poco e con investimenti insufficienti.” Lo ha detto Mariano Bella, direttore dell’ufficio studi di Confcommercio in occasione della presentazione del nuovo “Osservatorio del Terziario” di Manageritalia a Roma.

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