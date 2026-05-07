Food: la presidenza della famiglia Bragagnolo rilancia l’omonimo brand tra sostenibilità, qualità e

Pastificio Bragagnolo apre un nuovo capitolo puntando su qualità, sostenibilità e posizionamento premium. A Milano il presidente di Pasta Zara Furio Bragagnolo ha presentato la strategia di crescita del marchio storico della famiglia, sostenuta da investimenti per efficientamento energetico e ampl...

Pastificio Bragagnolo apre un nuovo capitolo puntando su qualità, sostenibilità e posizionamento premium. A Milano il presidente di Pasta Zara Furio Bragagnolo ha presentato la strategia di crescita del marchio storico della famiglia, sostenuta da investimenti per efficientamento energetico e ampliamento produttivo nello stabilimento di Riese Pio X. Al centro del progetto una filiera trasparente con grano duro 100% italiano, zero glifosato e attenzione all’impatto ambientale.

L’azienda, tra i principali esportatori italiani di pasta secca, punta a rafforzare la presenza internazionale in oltre cento Paesi e ad ampliare l’offerta con nuovi prodotti tra tradizione e innovazione.

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