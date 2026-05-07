Impresa: Lucaselli (FI), 'Competenze manageriali decisive per competitività e sviluppo delle

"È fondamentale che alla guida delle società italiane e del mondo produttivo ci siano professionalità e competenze adeguate. Le PMI italiane soffrono moltissimo il tema del ricambio generazionale e avere manager professionalizzati, capaci di gestire anche questa fase delicata, è essenziale per l...

“È fondamentale che alla guida delle società italiane e del mondo produttivo ci siano professionalità e competenze adeguate. Le PMI italiane soffrono moltissimo il tema del ricambio generazionale e avere manager professionalizzati, capaci di gestire anche questa fase delicata, è essenziale per la tenuta e l’evoluzione del sistema produttivo”. Queste le parole di Ylenja Lucaselli alla presentazione del nuovo “Osservatorio del Terziario” di Manageritalia, che conferma il ruolo sempre più strategico dei servizi e delle competenze manageriali per la competitività del sistema Italia.

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