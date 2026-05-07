Ferragni, Zorzi e il caso del top riutilizzato: cosa non ha funzionato

Ferragni, Zorzi e il caso del top riutilizzato: cosa non ha funzionato

Negli ultimi giorni un breve video pubblicato su TikTok da Chiara Ferragni ha acceso discussioni e critiche. Nel filmato l’imprenditrice annuncia di aver indossato una seconda volta un top di Philosophy, sottolineando la soddisfazione per il riutilizzo di un capo solitamente destinato a occasioni importanti come i red carpet. Il messaggio voleva probabilmente celebrare una pratica sostenibile, ma ha suscitato reazioni contrastanti tra follower, colleghi e commentatori del mondo dello spettacolo.

Tra i tanti interventi è emersa una difesa, poi seguita dalla risposta della stessa Ferragni: “Qualcuno che ha capito”. Molti utenti hanno però osservato che indicare come notizia il fatto di indossare qualcosa per la seconda volta può risultare fuori misura, perché per la maggior parte delle persone il riuso degli abiti è la norma e non l’eccezione.

La conversazione non è rimasta confinata ai social: ha travalicato i confini virtuali ed è approdata in trasmissioni televisive e dibattiti pubblici.

Il caso del video e le reazioni

Il video in questione mostrava la cantante e imprenditrice pronta per partecipare al matrimonio di due amici, accompagnato da un commento sul fatto che il pezzo era stato già indossato al red carpet.

Questa specificazione ha fatto scattare due filoni di risposta: da un lato chi ha sottolineato che il riutilizzo non è un gesto rivoluzionario ma una pratica comune, dall’altro chi ha richiamato il contesto dei red carpet dove solitamente si privilegia l’unicità. La questione ha così trasformato un gesto personale in un tema più ampio legato alla percezione pubblica del comportamento delle celebrity.

Il top usato tre volte

Un dettaglio che è passato in secondo piano è che il top in questione non era stato indossato solo due volte, ma tre: la prima apparizione risale al 23 settembre del 2017 durante la Milano Fashion Week, la seconda sul red carpet di Cannes nel 2019 e la terza al matrimonio citato nel video. Questo elemento rafforza l’idea di un riciclo consapevole in ambito glamour, ma non ha stemperato le critiche rivolte alla modalità comunicativa adottata per raccontarlo.

L’analisi di Tommaso Zorzi

Ospite della trasmissione La Volta Buona condotta da Caterina Balivo, Tommaso Zorzi ha commentato la vicenda sottolineando come, dopo il cosiddetto Pandoro Gate, la gestione della comunicazione di Ferragni appaia più fragile. Zorzi ha osservato che lo stile comunicativo che in passato era considerato un punto di forza per l’imprenditrice digitale oggi sembra incrinato: non basta l’intento, conta molto la forma con cui si veicolano i messaggi. Ha anche richiamato il contesto più ampio — economico e sociale — dove enfatizzare il secondo utilizzo di un indumento può essere percepito come fuori sintonia.

Il commento sotto esame

Una delle critiche di Zorzi ha riguardato la replica di Ferragni a chi tentava di difenderla: scrivere “Finalmente qualcuno ha capito” dopo una difesa pubblica rischia di suonare altezzoso e poco empatico. Zorzi ha spiegato che se una comunicazione genera incomprensioni diffuse, non è utile bollare chi non coglie il senso come “sbagliato”: potrebbe essere l’indicazione che il messaggio era impostato male. Ha aggiunto che la priorità per Ferragni dovrebbe essere il recupero di credibilità, sia sul piano imprenditoriale — perché il suo brand mostra segni di debolezza — sia su quello mediatico.

Conseguenze e riflessioni per la strategia comunicativa

Il caso mette in evidenza come la comunicazione dei personaggi pubblici, soprattutto quando si tratta di influencer e imprenditori digitali, debba essere calibrata con attenzione al contesto. Un concetto che per molti è naturale, come il riutilizzo degli abiti, diventa problematico se presentato come novità. Per Chiara Ferragni la sfida che emerge è duplice: recuperare una reputazione solida e ripensare il modo in cui si raccontano gesti privati per un pubblico vasto e variegato. Dietro un post apparentemente innocuo si celano rischi reputazionali che richiedono strategie di comunicazione più ponderate e una lettura sensibile del sentimento pubblico.