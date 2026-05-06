Non è mai troppo presto per cominciare a pensare alla nuova edizione di X-Factor, soprattutto dopo l’addio in veste di giudice di Achille Lauro. Chi prenderà il suo posto? Ecco la clamorosa indiscrezione.

X-Factor, l’addio di Achille Lauro

La notizia dell’addio in qualità di giudice di Achille Lauro a X-Factor ha scosso gli amanti del talent show di Sky.

Era stato lo stesso cantante ad annunciare ai suoi fan l’addio al programma: “tra un enorme tour negli stadi, l’amore travolgente che sto ricevendo, ho decido di dedicarmi completamente alla musica e a chi in questi anni mi ha dato tutto.” Ma, chi prenderà il posto del cantautore veronese nella prossima edizione di X-Factor?

X-Factor, l’indiscrezione sul sostituto di Achille Lauro: i rumors sul nuovo giudice

C’è molta curiosità in vista della prossima edizione di X-Factor, soprattutto dopo l’addio di Achille Lauro. Si comincia a pensare a chi potrebbe essere il suo sostituto e, nelle ultime ore, è uscito fuori il nome di un altro cantante giovane e molto amato, ovvero Irama, che avrebbe superato la concorrenza di Tananai. A lanciare l’indiscrezione il giornalista Luca Dondoni.

Al momento non c’è però certezza, staremo a vedere se il diretto interessato dirà qualcosa in merito.