Elena Santarelli, lo scontro con una collega e la lista di contatti di Bernardo Corradi

Nel corso di ospitate televisive molto seguite la showgirl Elena Santarelli ha affrontato domande intime e raccontato aneddoti che hanno acceso la curiosità del pubblico. Dopo la sua intervista a Belve, la protagonista è tornata sull’argomento ospite a La Volta Buona con Caterina Balivo, offrendo un ritratto diretto e privo di filtri di alcune dinamiche che si consumano dietro le quinte della tv.

Tra ironia e commozione, Santarelli ha descritto un episodio che mescola ricordi personali, provocazioni e la gestione della vita privata in coppia.

Al centro del racconto c’è Bernardo Corradi, compagno della showgirl, e una figura femminile che la conduttrice definisce una «colleguccia». L’episodio, raccontato con tono tra il divertito e l’indignato, riguarda domande ripetute su Corradi e un comportamento che Santarelli ha percepito come provocatorio.

Pur non rivelando l’identità della donna, la showgirl ha ammesso che in passato quell’ex fiamma aveva avuto un rapporto con Corradi, cosa che ha reso ancora più fastidiosa la curiosità ostinata.

L’incontro in strada e la reazione

Secondo il racconto di Elena Santarelli, l’incontro casuale per strada ha innescato la scenetta: la collega, che lavora ancora in tv ma «meno di lei», avrebbe iniziato a fare domande su Bernardo Corradi mostrandosi meravigliata della felicità della coppia.

Santarelli, sorpresa dalla domanda reiterata, ha risposto in modo netto quando la conversazione ha preso una piega che lei ha giudicato provocatoria. La frase che ha usato per smascherare la donna — riferendosi a un episodio in cui Corradi l’avrebbe «rimessa su un taxi alle quattro del mattino» — è servita a segnare un confine tra il passato e il rispetto reciproco tra donne.

Perché il nome non è stato fatto

Quando in studio Vladimir Luxuria ha chiesto chi fosse la misteriosa «colleguccia», Santarelli ha scelto di non svelare l’identità. La decisione ha lasciato spazio all’ipotesi e alla curiosità, ma rispetta il principio di non trasformare ogni attrito personale in una caccia al nome. La conduttrice ha definito quella donna «un po’ falsa, un po’ falsetta», senza però scendere nei particolari: una scelta che mantiene privata la dinamica, pur alimentando il gossip. Il rifiuto di rivelare il nome sottolinea anche una volontà di non alimentare ulteriori polemiche pubbliche.

La scoperta sul telefonino e il ‘gioco della verità’

Un altro episodio decisivo che Santarelli ha raccontato riguarda un momento in cui, trovandosi all’estero con Corradi, ha inserito la propria sim in un suo secondo cellulare. Quel gesto ha permesso alla donna di imbattersi in una lunga lista di contatti femminili, molte note al mondo della tv e riconducibili a reti come Rai, Mediaset e La7. Lo scorrere dei nomi ha spinto Santarelli a chiedere trasparenza: la proposta di un “gioco della verità” in cui Corradi avrebbe dovuto chiarire quali relazioni fossero effettive e quali fossero invece semplici contatti di lavoro.

La risposta e la gestione della fiducia

Secondo il racconto, dopo la scoperta della rubrica Corradi ha risposto con sincerità, raccontando i dettagli dei suoi passati flirt. Per Santarelli la richiesta non era mossa dalla gelosia fine a sé stessa, ma dalla necessità di non essere presa in giro in futuro: conoscere il passato avrebbe evitato malintesi al momento di incrociare volti noti. Questo passaggio mette in luce l’importanza dell’onestà nella coppia e la difficoltà di bilanciare privacy e trasparenza quando si è personaggi pubblici.

Cosa resta del racconto e le implicazioni

Il racconto di Elena Santarelli è una finestra su come tensioni private possano assumere forma pubblica nel mondo dello spettacolo. Restano elementi non chiariti, a partire dall’identità della collega, ma emergono in modo chiaro i principi che hanno guidato le scelte della showgirl: rispetto, verità e il rifiuto di subire provocazioni. Il dibattito in studio ha mostrato anche un lato umano: la capacità di raccontarsi senza diventare velenosi e la volontà di difendere i confini personali senza trasformare ogni storia passata in scandalo.

In definitiva, la vicenda conferma quanto sia sottile la linea tra vita privata e cronaca televisiva: una frase detta per strada, una lista di contatti trovata per caso, e un confronto civile possono bastare a innescare discussioni. Santarelli, scegliendo di non fare nomi, ha mantenuto il controllo del racconto e ha ribadito che, anche nella luce dei riflettori, certe dinamiche si affrontano con fermezza e chiarezza.