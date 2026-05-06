Manila Nazzaro sospende la procreazione assistita: la decisione dopo mesi di tentativi

Manila Nazzaro ha reso pubblica una scelta che mescola dolore personale e responsabilità verso il proprio equilibrio: dopo mesi di tentativi ha deciso di interrompere il percorso di PMA, ossia la procreazione medicalmente assistita. In una lunga intervista la conduttrice ha descritto il lungo impegno che lei e il marito hanno affrontato, ribadendo tuttavia come la decisione non sia stata improvvisata ma il frutto di una riflessione sul prezzo che le terapie stavano esigendo a livello fisico e psicologico.

Nella sua testimonianza emergono con chiarezza sia la speranza che il senso di stanchezza accumulata: Manila, già mamma di due ragazzi, ha provato per circa nove mesi a concepire con l’aiuto della fecondazione medicalmente assistita e racconta gli effetti delle cure sul corpo e sull’umore. Al suo fianco, come più volte sottolineato, c’è stato il marito Stefano Oradei, che ha offerto un supporto costante e visibile anche agli occhi dei medici che seguivano il percorso.

Perché ha scelto di fermarsi

La decisione di sospendere i trattamenti è stata motivata dalla progressiva consapevolezza che il percorso, per quanto voluto, stava compromettendo il benessere complessivo di Manila. Dopo quasi un anno di procedure invasive e dosaggi ormonali, la showgirl ha preferito dare priorità alla propria salute: una scelta di equilibrio che non nega il desiderio di maternità ma ne rimodula i tempi.

La protagonista ha spiegato che la scelta di fermarsi è stata presa dopo una serie di valutazioni mediche e personali, e non come resa definitiva alla prospettiva di avere un figlio.

Una scelta ponderata

Dietro la pausa c’è anche la consapevolezza del ruolo giocato dal marito: Stefano Oradei è stato definito dalla ginecologa come un appoggio raro e completo, un compagno che si è speso concretamente durante le fasi più delicate. Questo sostegno ha reso possibile affrontare le visite e i momenti difficili senza isolarsi. Al tempo stesso la coppia ha dovuto fare i conti con limiti biologici e con le incognite di una strada medica che, pur offrendo opportunità, comporta spesso effetti collaterali non trascurabili.

Effetti fisici e peso emotivo

Le terapie ormonali hanno lasciato segni tangibili: Manila ha raccontato un notevole aumento di peso, un senso di gonfiore e la difficoltà nello svolgere attività fisica che fino a poco prima facevano parte della sua routine. Dopo aver interrotto i trattamenti ha anche recuperato parte della forma, riportando una perdita di circa dieci chilogrammi, ma il ricordo dell’affaticamento rimane. Sul piano emotivo, la montagna russa di speranze e delusioni ha inciso profondamente: la frustrazione di non ottenere il risultato sperato, unita alle pressioni esterne, ha reso il percorso ancora più gravoso.

Effetti collaterali delle terapie

È importante ricordare che la terapia ormonale legata alla PMA può causare sintomi fisici evidenti e variabili da persona a persona: alterazioni del tono dell’umore, ritenzione idrica e cambiamenti del metabolismo sono tra gli effetti più segnalati. Manila ha voluto parlare apertamente di questi aspetti per sfatare alcune narrazioni superficiali e per spiegare perché, in certi casi, fermarsi sia una scelta di cura e non un fallimento. Mettere la salute al primo posto è l’elemento che ha guidato la sua scelta.

Risonanza mediatica e prospettive

Durante il periodo di trattamenti Manila ha dovuto anche gestire indiscrezioni e voci che la davano erroneamente già incinta: la sovraesposizione mediatica ha aggiunto pressione a un periodo già fragile. In passato la conduttrice ha vissuto anche l’esperienza dolorosa di un aborto spontaneo, un evento che aveva già segnato la sua capacità di elaborare il lutto privato in pubblico. Oggi Manila sceglie di parlare con schiettezza per dare voce a chi attraversa la stessa esperienza e per ricordare che la scelta di fermarsi può essere, paradossalmente, un atto di forza.

Il futuro: desideri, progetti e la vita di coppia

Nonostante la pausa, il desiderio di allargare la famiglia non sembra del tutto archiviato; la conduttrice preferisce però rimandare il giudizio, focalizzandosi sul recupero fisico e psicologico e sul valore della coppia. L’affetto e la complicità con Stefano Oradei restano il fulcro della scelta, così come la consapevolezza che esistono diversi modi per costruire una famiglia. In chiusura dell’intervista Manila ha lanciato, con leggerezza, un invito a Milly Carlucci per una possibile partecipazione a Ballando con le Stelle, mostrando che il suo spirito resta vivace e la vita professionale continua a offrirle stimoli.