Project Freedom e la tutela del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz

All’inizio di maggio 2026 la Casa Bianca e il Comando Centrale degli Stati Uniti hanno reso pubblici i dettagli di un’operazione volta a ripristinare il passaggio di navi nello Stretto di Hormuz. In un’intervista esclusiva pubblicata il 5 maggio 2026, il portavoce del CENTCOM, Tim Hawkins, ha identificato come priorità la creazione di un corridor sicuro per il traffico mercantile e il mantenimento di una blockade marittima contro le imbarcazioni iraniane che cercassero di violare le restrizioni imposte da Teheran.

La strategia annunciata, battezzata dai media come Project Freedom, è stata illustrata anche dal comandante del CENTCOM, Ammiraglio Brad Cooper, e da altri funzionari il 4 maggio 2026. Gli obiettivi pubblici comprendono il recupero della libertà di navigazione per le rotte commerciali e la protezione del personale di bordo; allo stesso tempo l’operazione si inscrive in un quadro più ampio di pressione militare sulla Repubblica islamica.

Cosa prevede concretamente Project Freedom

Secondo le comunicazioni ufficiali, Project Freedom non si limita a un semplice scorta navale: è descritto come un ombrello difensivo costituito da assetti aerei, navali e sistemi non connessi alla navigazione civile. Tra i mezzi segnalati figurano cacciatorpediniere lanciamissili, oltre a più di 100 velivoli di vario tipo, piattaforme senza pilota multi-dominio e circa 15.000 militari impiegati per sostenere l’operazione.

Le autorità militari dichiarano che questa dotazione serve a scoraggiare attacchi con missili, droni o piccoli natanti.

Forze e risorse mobilitate

Il pacchetto operativo riportato dal CENTCOM comprende asset sia navali che terrestri: i cacciatorpediniere sono stati impiegati per proiezione di forza e presenza deterrente, mentre le piattaforme aeree e i sistemi unmanned svolgono compiti di sorveglianza e intercettazione. Il comando ha inoltre comunicato che alcune unità hanno lavorato per agevolare operazioni di bonifica da mine e per monitorare i tratti di mare più critici, con l’intento di offrire un supporto difensivo al traffico commerciale senza instaurare formalmente scorte individuali per ogni nave.

Obiettivi dichiarati e limiti

Le autorità statunitensi insistono che l’azione ha finalità umanitarie ed economiche: aiutare i marittimi bloccati, tutelare la catena di approvvigionamento energetico e proteggere il commercio internazionale. Allo stesso tempo, molti osservatori sottolineano che non è chiaro se i proprietari e le compagnie di assicurazione delle navi accetteranno di transitare sotto questa copertura, e che l’operazione potrebbe non garantire una soluzione permanente se Teheran mantiene la sua politica di autorizzazione preventiva per i transiti.

Incidenti e risposte sul terreno

Le tensioni nel Golfo Persico si sono manifestate con episodi concreti: rapporti di attacchi a imbarcazioni e l’uso di droni e piccoli natanti contro navi commerciali sono stati segnalati da organismi come l’UKMTO. Il CENTCOM ha riferito l’uso difensivo di elicotteri d’attacco e l’affondamento di piccoli natanti che minacciavano i mercantili; Teheran ha respinto alcune di queste versioni, dichiarando di aver colpito navi militari americane, mentre gli Stati Uniti hanno negato danni propri significativi.

Sequestri, trasferimenti e rivendicazioni

Un caso rilevante riguarda la M/V Touska: dopo il sequestro da parte delle forze statunitensi, il trasferimento dell’equipaggio e della nave per le procedure di repatriazione è stato confermato dalle autorità, con alcuni membri dell’equipaggio già trasferiti in un paese regionale. Altri episodi includono la segnalazione di navi che sarebbero state colpite da proiettili o droni senza vittime, ma con impatto sulla fiducia degli armatori e sulle assicurazioni del settore.

Rischi politici e possibili sviluppi

Analisti ed ex funzionari avvertono che la strada intrapresa comporta rischi concreti di escalation: la volontà di operare con un package difensivo piuttosto che con semplici convogli potrebbe portare a scontri più frequenti, e alcuni esperti ritengono che un ritorno a ostilità su vasta scala sia questione di tempo. Allo stesso tempo, dirigenti militari come il Segretario alla Difesa e il Presidente degli Stati Maggiori hanno cercato di distinguere l’operazione dall’ipotesi di una fine formale del cessate il fuoco, definendo l’intervento un’iniziativa distinta e mirata alla sicurezza marittima.

In definitiva, Project Freedom rappresenta una combinazione di pressione diplomatica e capacità militare finalizzate a riaprire una rotta vitale per l’economia globale. Resta però incerto se questa misura fornirà una soluzione duratura o un sollievo temporaneo, e quale sarà la reazione a medio termine di attori regionali e internazionali.