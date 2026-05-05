Washington istituisce un passaggio aperto nello Stretto di Hormuz per proteggere la navigazione

Gli Usa hanno annunciato l'apertura di un corridoio nello Stretto di Hormuz per assicurare il transito delle navi, in un contesto di attacchi e tensioni che coinvolgono Iran ed Emirati Arabi Uniti

Il 4 maggio 2026 gli Stati Uniti hanno reso noto l’istituzione di un corridoio aperto nello Stretto di Hormuz con l’obiettivo di assicurare il transito libero delle navi commerciali e militari. La dichiarazione, attribuita al capo dello US Central Command, Brad Cooper, è stata rilanciata da agenzie internazionali e segna un intervento diretto di Washington su una rotta strategica per il flusso energetico globale.

La mossa arriva in un clima già teso dopo una serie di attacchi attribuiti all’Iran contro obiettivi negli Emirati Arabi Uniti, che hanno alimentato timori per la sicurezza delle rotte marittime.

Contemporaneamente agli annunci politici e militari, le autorità degli Emirati hanno segnalato danni e feriti a seguito di attacchi con droni e missili, tra cui un incendio in un impianto a Fujairah e l’incendio di una nave al largo.

La situazione ha provocato oscillazioni nei mercati energetici, con il prezzo del Brent che ha superato i 114 dollari al barile. Mentre Teheran e fonti vicine ai Guardiani della Rivoluzione offrono versioni differenti sugli episodi navali, Washington insiste sulla necessità di garantire la libertà di navigazione e di proteggere i convogli commerciali nella zona.

Cosa implica l’apertura del corridoio

L’annuncio degli Stati Uniti significa che unità navali e di supporto sono state dispiegate per creare una rotta sicura, con regole operative modificate per intervenire contro minacce immediate alle imbarcazioni che attraversano lo Stretto di Hormuz. Secondo fonti citate dai media, le forze americane sono autorizzate a neutralizzare minacce dirette come motoscafi della Guardia rivoluzionaria iraniana o postazioni di lancio missilistico che ostacolino il passaggio dei mercantili. L’obiettivo dichiarato è ridurre i rischi per il traffico commerciale e prevenire l’interruzione delle forniture energetiche internazionali.

Mezzi e regole di ingaggio

Per garantire il corridoio, sono state ridisegnate le regole di ingaggio delle forze americane nella regione: le navi scortate possono contare su protezione attiva e su capacità di risposta rapida. Il dispiegamento comprende asset navali e sistemi di sorveglianza per monitorare il traffico e identificare possibili attacchi. Fonti ufficiali statunitensi sottolineano che l’intervento non è pensato per provocare uno scontro generalizzato, ma per permettere il passaggio sicuro di navi civili e per mandare un segnale di deterrenza a chi tenta di limitare la navigazione internazionale.

Le reazioni regionali e le versioni contrapposte

Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno reagito all’escalation con avvisi alla popolazione e misure di protezione civile, invitando residenti e lavoratori a rifugiarsi in aree protette in caso di minacce missilistiche. Da parte iraniana, le comunicazioni ufficiali sono oscillate tra la negazione di intenzioni aggressive verso gli Emirati e rivendicazioni di azioni contro presunte violazioni nella zona. Agenzie regionali hanno diffuso video e dichiarazioni contrastanti, con accuse reciproche su attacchi a imbarcazioni e su presunte aggressioni a unità militari.

Impatto sulle rotte commerciali

Lo Stretto di Hormuz è un nodo cruciale per il trasporto di petrolio, gas e materie prime: ogni restrizione o interruzione amplifica i riflessi sui mercati globali. La riapertura garantita dal corridoio militare punta a ripristinare la fiducia e a limitare l’aumento dei prezzi, ma aumenta anche la presenza militare in acque già sensibili, con un potenziale aumento del rischio di incidenti o fraintendimenti tra forze in campo.

Prospettive e rischi futuri

L’istituzione del corridoio rappresenta una soluzione tattica per mitigare l’impatto immediato delle tensioni, ma non elimina le cause profonde del confronto. L’iniziativa americana potrebbe indurre altri partner internazionali ad aderire a misure di scorta o a campagne diplomatiche per aumentare la pressione su Teheran. Tuttavia, la sovrapposizione di interessi militari e commerciali nella regione lascia aperti scenari di escalation involontaria, soprattutto se dovessero verificarsi nuovi attacchi a navi civili o errori di valutazione tra forze navali.

Osservazioni conclusive

Nel breve termine, il corridoio annunciato il 4 maggio 2026 dovrebbe facilitare il transito delle navi e contribuire a stabilizzare le forniture energetiche; sul lungo periodo, però, la sostenibilità dell’operazione dipenderà dalle mosse politiche e diplomatiche delle parti coinvolte. La comunità internazionale dovrà monitorare l’evoluzione e valutare strumenti congiunti per tutelare la libertà di navigazione senza alimentare ulteriori tensioni militari nella regione.