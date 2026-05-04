Una scossa di terremoto di magnitudo 6 ha colpito l’isola di Samar, nelle Filippine. Il sisma è stato avvertito in diverse aree. Non ci sarebbero persone rimaste ferite. Tutti i dettagli.

Terremoto nelle Filippine: scossa di magnitudo 6

L’isola di Samar, nelle Filippine, alle ore 14.09 locali (le 07.03 italiane) è stata colpita da un scossa di terremoto di magnitudo 6, stando a quanto riportato dall’istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs).

Il sisma si è verificato a una profondità di 73,3 chilometri orari, a una distanza di circa 9 chilometri dalla città costiera di San Julian.

Terremoto nelle Filippine: paura tra gli abitanti

Come visto quest’oggi, 4 maggio 2026, alle ore 14.00 locali, è stato registrato un violento terremoto nelle Filippine, sull’isola di Samar, a una profondità di circa 73 chilometri orari.

Tanta paura tra gli abitanti ma, secondo quanto si apprende online, non ci sarebbero persone rimaste ferite. La scossa è stata avvertita in diverse aree, essendo di magnitudo 6, nella scala Richter è classificato come terremoto “forte” e può avere un raggio di azione sino a 160 chilometri. Negli ultimi anni, anche in Italia, i terremoti stanno diventando molto più frequenti, essenziali dunque dei sistemi di monitoraggio sempre più all’avanguardia.