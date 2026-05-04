Il caso Garlasco da diverse settimane vede sempre più al centro la figura di Andrea Sempio, prima per la presenza dell'”Impronta 33″ a lui attribuita, sul muro di casa Poggi e poi il movente legato ad un tentativo di approccio sessuale del giovane verso chiara che lo avrebbe rifiutato, ora nel mirino i messaggi sui forum.

Il processo a Sempio in programma mercoledì

Andrea Sempio sarà chiamato a testimoniare davanti ai giudici nella giornata di mercoledì 6 maggio, la sua avvocata, Taccia ha chiarito che sarà presente assieme al suo assistito.

Bisognerà vedere se risponderà alle domande dei PM dato che la “mostrizzazione di Sempio” a ridosso del processo è un atto che potrebbe far propendere per l’utilizzo della facoltà di non rispondere, fa eco l’altro avvocato, Cavallotti.

La situazione si fa quindi delicata e per Sempio il passo breve tra parlare e non parlare in tribunale potrebbe fare una grande differenza rispetto alla sua posizione all’interno del caso.

L’analisi dei messaggi sui forum

Sempre l’avvocato difensore di Sempio, Cavallotti, ha voluto chiarire i messaggi scritti da Sempio su un forum di seduzione quando era più giovane, impropriamente attribuiti ad un’ossessione amorosa verso Chiara Poggi, illazioni che appoggerebbero il movente sessuale emerso ultimamente.

L’avvocato entra nel merito e spiega che leggendo i messaggi nella loro interezza, si capisce come Sempio non faccia riferimento a Chiara Poggi. In particolare ce n’è uno scritto da lui il 15 agosto del 2012 alle 21:20 di cui riportiamo il testo da Fanpage.it:

“allora one itis disastrosa per una barista della birreria, palo secco, mi do da fare. Miglioro e tanto.” – come emerge dal messaggio la one itis di Sempio era una barista di una birreria che frequentava e non Chiara Poggi come è stato detto. L’avvocato spiega inoltre che questo non è l’unico messaggio nei confronti della barista ma ve ne sono degli altri.

La difesa di Sempio punta sul voler estirpare il movente sessuale dalle accuse. Mercoledì scopriremo se Sempio parlerà al processo o se preferirà restare in silenzio.