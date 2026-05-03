Incendio in una palazzina tra via Segantini e viale Brembo a Dalmine: evacuazioni, soccorsi sul posto e indagini ancora in corso.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, a Dalmine, un incendio scoppiato in una palazzina di viale Brembo ha provocato paura tra i residenti e l’intervento immediato dei soccorsi. Le fiamme hanno generato una grande colonna di fumo visibile anche a distanza, rendendo necessaria l’evacuazione dell’edificio e delle strutture vicine, mentre sono ancora in corso gli accertamenti sulle cause del rogo.

Paura incendio a Dalmine, alta nube nera visibile da chilometri

Come riportato da Bergamo News, nel pomeriggio a Dalmine, nella Bergamasca, un incendio è divampato all’interno di una palazzina situata tra via Segantini e viale Brembo, generando momenti di forte allarme tra i residenti. Una densa colonna di fumo nero si è rapidamente alzata in cielo, risultando visibile anche a diversi chilometri di distanza, mentre numerose persone si sono riversate in strada osservando la scena con preoccupazione.

All’interno dell’edificio si sarebbero trovate diverse attività, tra cui un istituto di credito, una scuola di inglese per bambini, una pizzeria e altri servizi.

L’origine del rogo non è ancora stata accertata: tra le ipotesi avanzate dai residenti si parla di un possibile cortocircuito, ma saranno i vigili del fuoco a stabilire le cause effettive.

L’allarme è scattato poco prima delle 14 e ha portato all’evacuazione immediata della palazzina interessata e di quella adiacente.

Emergenza in viale Brembo: fiamme e evacuazioni a Dalmine

Sul posto sono intervenuti tempestivamente numerosi mezzi dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza degli ambienti, insieme a carabinieri, polizia locale, protezione civile dell’area Dalmine Zingonia e personale sanitario del 118, con un’ambulanza presente per eventuali emergenze. Al momento, secondo Il Giorno, non risulterebbero feriti né intossicati.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di emergenza. Dopo circa un’ora e mezza l’allarme è rientrato, anche se restano da quantificare i danni e da chiarire con precisione le cause dell’incendio.

“Il danno è piuttosto ingente, ma l’importante è che non ci siano persone ferite, né animali. Spero che la palazzina torni presto agibile“, ha dichiarato il sindaco Francesco Bramani stando alle indiscrezioni di Bergamo News.