Scoperta una piantagione di cannabis dopo un incendio nelle campagne toscane

Un incendio boschivo domato dalle squadre locali ha permesso di individuare una piantagione organizzata di cannabis nelle campagne di Cerreto Guidi, con ipotesi che le fiamme siano partite dal sito

Negli ultimi giorni i boschi della Toscana sono stati colpiti da diversi roghi, di dimensioni variabili, che hanno impegnato squadre di soccorso e volontari. In uno di questi interventi, svolto nelle campagne tra Firenze e Pistoia, i soccorritori hanno fatto un ritrovamento inaspettato: una vera e propria piantagione di marijuana, attrezzata con tubazioni per la distribuzione dell’acqua.

L’area interessata è la località Poggioni, nel territorio di Cerreto Guidi, al confine con il comune di Lamporecchio. Dopo che l’incendio è stato domato, le operazioni di controllo hanno messo in luce circa 200 piante di cannabis, disposte e collegate a un sistema di irrigazione che suggerisce una coltivazione intenzionale e organizzata. Sul posto sono intervenute forze di vigilanza e le autorità competenti.

Il ritrovamento e la dinamica dell’intervento

Le fiamme hanno interessato approssimativamente un ettaro di terreno; l’incendio è stato spento grazie all’intervento coordinato delle squadre antincendio locali. Le fonti riportano la partecipazione di una dozzina di unità della Vigilanza antincendi boschivi, mentre altre ricostruzioni parlano di quattordici squadre, tra Vab locali e volontari.

Terminata la fase più critica dell’estinzione, gli operatori hanno scoperto la coltivazione nascosta tra la vegetazione.

Caratteristiche della coltivazione

La piantagione mostrava segni di organizzazione: le piante erano irrigate tramite tubi disposti a servizio dei filari e il numero complessivo è stato stimato in circa 200 esemplari. Questo elemento fa pensare a una produzione intenzionale, non a una coltivazione spontanea. L’uso di un sistema di irrigazione suggerisce una regolarità nelle cure e una volontà di massimizzare il raccolto, fattori che gli investigatori considerano rilevanti nel quadro delle indagini.

Le indagini e le ipotesi sulle cause

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri forestali di Empoli dopo la segnalazione del personale antincendio. Le autorità non escludono alcuna ipotesi circa l’origine delle fiamme: una delle possibilità al vaglio è che l’incendio sia partito proprio dalla piantagione, ma gli accertamenti procedono per chiarire responsabilità e dinamica. Al momento non risultano persone ferite, mentre le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area sono proseguite anche nelle ore notturne.

Tempi e modalità delle verifiche

Le indagini prevedono rilevamenti tecnici e sopralluoghi per valutare la scena e raccogliere prove. Il lavoro degli investigatori include l’esame dei resti del rogo, il controllo delle tracce di impianti e l’audizione di eventuali testimoni. L’obiettivo è determinare se si tratti di un incendio accidentale, di origine colposa o dolosa, e contemporaneamente stabilire la provenienza e la destinazione della coltivazione scoperta.

Conseguenze e contesto territoriale

Il ritrovamento si inserisce in un quadro più ampio: i roghi negli ultimi giorni hanno aumentato la vulnerabilità delle aree rurali e boschive toscane, richiamando l’attenzione sulle pratiche illecite che possono contribuire al rischio d’incendio. Le autorità locali evidenziano come la presenza di coltivazioni nascoste, soprattutto se dotate di impianti artigianali, possa rappresentare un pericolo aggiuntivo per la sicurezza del territorio e per le squadre di emergenza impegnate nello spegnimento.

Secondo alcune ricostruzioni, alle operazioni hanno preso parte le Vab di Limite, Vinci e Lamporecchio, oltre ad altre squadre locali: la collaborazione tra volontari e corpi istituzionali è risultata fondamentale per contenere le fiamme e permettere agli investigatori di operare. Mentre le verifiche proseguono, resta alta l’attenzione sulle misure preventive e sulla necessità di monitorare le aree maggiormente esposte.

Il caso sarà oggetto di ulteriori sviluppi investigativi: gli esiti degli accertamenti forniranno elementi decisivi per chiarire la sequenza degli eventi e per individuare eventuali responsabilità penali o amministrative. Nel frattempo, la comunità locale e le autorità continuano a seguire con prudenza l’evoluzione della situazione, sottolineando l’importanza della prevenzione e della tempestività negli interventi antincendio.