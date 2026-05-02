L'uomo, 67 anni, era uscito come ogni mattina con il suo gallo domestico, poi è sparito nel nulla.

Abbadia Lariana è in ansia per la scomparsa di Tiziano, pensionato di 67 anni, di cui si sono perse le tracce da giovedì. L’uomo era uscito, come ogni mattina, assieme ala suo gallo domestico, poi è sparito nel nulla. Senza sosta le ricerche.

Lago di Como, Tiziano scomparso da giorni: era uscito con il suo gallo domestico

Ogni mattina Tiziano R., pensionato di 67 anni, usciva con il suo gallo domestico per raggiungere l’orto nella zona di Linzanico, sopra Abbadia Lariana, sulle alture affacciate sul lago di Como. Giovedì scorso, 30 aprile 2026, l’uomo non è però rientrato a casa. I familiari, preoccupati, hanno subito lanciato l’allarme quando, non vedendolo arrivare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui tramite cellulare, si sono recati al terreno dove hanno trovato solamente il suo inseparabile gallo.

Da allora sono partite senza sosta le ricerche.

Lago di Como, Tiziano scomparso da giorni: ricerche in corso con droni e cinofili

Sono in corso da giorni le ricerche di Tiziano R., il pensionato di 67 anni scomparso nel nulla ad Abbadia Lariana. Ieri, 1 maggio, come riporta LeccoToday, le ricerche si sono intensificate con un dispiegamento di forze più ampio.

Droni, unità cinofile e anche un IMSI Catcher, ovvero un dispositivo in grado di agganciare il segnale del telefono cellulare anche in condizioni difficili. A coordinare l’intervento in stretto raccordo con i vigili del fuoco è il CNSAS, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Tiziano è alto 1,75 metri, è calvo e ha la mano destra visibilmente gonfia. Al momento della scomparsa indossava pantaloni mimetici, una felpa scura e pantaloncini da montagna.