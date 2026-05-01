Eithan Bondì: fermo non convalidato e domiciliari dopo gli spari al parco Schuster

Il fermo di Eithan Bondì dopo gli spari al parco Schuster non è stato convalidato: il gip ha disposto i domiciliari e ha riqualificato i reati, mentre restano al centro le immagini e l'arsenale sequestrato

Gli sviluppi processuali legati all’aggressione avvenuta il 25 aprile davanti a parco Schuster a Roma hanno portato a una svolta formale: il fermo di Eithan Bondì, 21 anni, non è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. Dopo i primi giorni trascorsi in custodia cautelare, il GIP ha disposto la misura degli arresti domiciliari riqualificando le accuse.

Nel corso dell’interrogatorio il giovane, assistito dall’avvocato Cesare Gai, ha confermato alcuni elementi che hanno dato corpo alle indagini coordinate dalla Procura.

L’episodio e le prime indagini

La dinamica dell’episodio è nitida nelle immagini acquisite: in pochi secondi un giovane arriva con uno scooter, estrae quello che sembra essere una pistola da softair e spara alcuni proiettili contro due iscritti all’Anpi che indossavano il fazzoletto dell’associazione.

Le ferite riportate dalle due persone sono state giudicate lievi, ma gli inquirenti hanno proceduto immediatamente grazie al lavoro della Digos e del commissariato Colombo, che hanno ricostruito la sequenza e risalito all’identità del presunto responsabile.

Sequenza e elementi probatori

Le telecamere e altri riscontri, come una busta di una società di consegne legata al datore di lavoro del giovane, sono risultati decisivi per individuare il sospetto.

È emerso un quadro in cui il fermo venne eseguito dopo che il ragazzo avrebbe ammesso: “Sì, sono stato io”; affermazioni che sono state registrate nel verbale degli investigatori. L’azione filmata, durata una manciata di secondi, ha innescato verifiche sul contesto e sugli eventuali legami con gruppi o motivazioni più ampie.

La decisione del gip e la riqualificazione del reato

Nel corso dell’udienza di convalida il giudice ha scelto di non accogliere il fermo nella sua formulazione originaria. Il GIP ha disposto la misura degli arresti domiciliari e ha riqualificato le imputazioni da tentato omicidio e porto illegale di armi a una contestazione per lesioni pluriaggravate nella forma del tentativo. Questa decisione incide sulla strategia processuale e sulle esigenze cautelari, bilanciando la gravità della condotta con gli elementi probatori valutati fino a quel momento.

Impatti processuali

Il passaggio dalla custodia in carcere ai domiciliari modifica il regime di detenzione e l’accesso agli atti per la difesa. Nel provvedimento del magistrato sono state considerate circostanze che hanno portato a ritenere più adeguata la misura meno afflittiva rispetto alla richiesta iniziale della Procura. Rimane tuttavia aperta la fase istruttoria, durante la quale saranno approfondite le modalità, la possibile eventuale premeditazione e il contenuto delle comunicazioni rintracciate sui dispositivi sequestrati.

Indagini, arsenale e contesto

La perquisizione nell’abitazione del giovane ha portato al sequestro di numeroso materiale: armi di vario tipo, munizioni e vessilli che hanno indotto gli investigatori ad ampliare il quadro investigativo. Tra gli elementi trovati figurano documenti e attestati di corsi di autodifesa, oltre a un porto d’armi per il tiro a volo, ritirato in via cautelativa. Questi riscontri hanno alimentato domande sulla reale funzione di quel materiale e sulla sua compatibilità con l’episodio del 25 aprile.

Ipotesi sul movente e verifiche

Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista: dalle tensioni legate alla situazione in Medio Oriente a un gesto isolato senza mandanti riconoscibili. Le autorità stanno analizzando telefoni, messaggi e contatti per definire se si sia trattato di un atto compiuto da un lupo solitario o se esistano collegamenti con gruppi più strutturati. L’esame del materiale informatico e delle relazioni sociali del giovane è destinato a chiarire il movente e l’eventuale presenza di complici.

Reazioni e impatto pubblico

La vicenda ha provocato reazioni immediate: l’Anpi ha denunciato un clima di intimidazione, mentre le rappresentanze della Comunità ebraica di Roma hanno espresso sgomento e netto rifiuto di ogni violenza. Personalità pubbliche e associazioni hanno chiesto che la magistratura approfondisca eventuali responsabilità collettive o la presenza di strutture organizzate, pur riconoscendo la necessità di evitare generalizzazioni affrettate.

Il fascicolo rimane aperto e la misura dei domiciliari non segna la fine dell’istruttoria: le autorità giudiziarie proseguiranno con accertamenti tecnici e testimoniali per completare il quadro probatorio. Il caso, oltre al profilo giudiziario, pone questioni di ordine pubblico, sicurezza e coesione sociale che richiederanno attenzione nelle prossime fasi dell’indagine.