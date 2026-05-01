Un violento incidente tra tre auto avvenuto sulla Strada Statale 106 Jonica, in località Rovitti a Trebisacce (Cosentino), si è concluso con un bilancio drammatico: due persone morte e cinque feriti, tra cui tre minorenni in gravi condizioni. Lo scontro ha reso necessario un massiccio intervento dei soccorsi e ha causato la chiusura della carreggiata per diverse ore.

Drammatico incidente sulla Statale 106 a Trebisacce: soccorsi, rilievi e disagi alla circolazione

Come riportato da La Gazzetta del Sud, sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tra cui ambulanze del 118 provenienti dalle postazioni di “Chidichimo” e “Giannettasio”, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari e le forze dell’ordine, comprese pattuglie della Radiomobile e della Tenenza di Trebisacce.

Le operazioni di estrazione delle persone intrappolate tra le lamiere hanno richiesto un intervento complesso, e per le due vittime non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso, probabilmente avvenuto sul colpo.

La Statale 106 è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Il personale ANAS ha provveduto alla rimozione dei veicoli incidentati e al ripristino della carreggiata. Le salme sono state poste sotto sequestro per gli accertamenti autoptici. La notizia, diffusasi nella notte, ha profondamente colpito le comunità coinvolte, lasciando sgomento tra i residenti delle zone di origine delle vittime.

Drammatico incidente sulla Statale 106 a Trebisacce: morta una coppia e cinque feriti

Un violento sinistro stradale ha scosso la serata lungo la Strada Statale 106 Jonica, in località Rovitti, nel territorio di Trebisacce (Cosentino), dove si è verificato uno scontro tra tre veicoli. Nell’impatto sono rimaste coinvolte un’Opel Meriva, una BMW e una Ford. Il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita, mentre cinque risulterebbero ferite, tra cui tre ragazze minorenni in condizioni gravi. Stando alle ricostruzioni de La Gazzetta del Sud, le vittime sarebbero una coppia di coniugi residenti a Oriolo, che viaggiavano insieme ai figli minorenni rimasti anch’essi gravemente feriti.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e le indagini sono affidate ai Carabinieri della compagnia di Cassano e alla Polizia Stradale. Secondo le prime informazioni, lo scontro sarebbe avvenuto in direzione nord e avrebbe coinvolto più mezzi con dinamiche ancora da chiarire. Le persone ferite sarebbero state trasportate negli ospedali della zona, in particolare nelle strutture di Trebisacce e Rossano. I conducenti degli altri veicoli coinvolti avrebbero riportato lesioni di diversa entità.