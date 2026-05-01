Home > Attualità > Più tutele per le vittime: il Parlamento europeo chiede norme dure contro il...

Più tutele per le vittime: il Parlamento europeo chiede norme dure contro il cyberbullismo

Più tutele per le vittime: il Parlamento europeo chiede norme dure contro il cyberbullismo

Il Parlamento europeo sollecita una definizione comune di cyberbullismo, l'applicazione rigorosa della DSA e misure concrete per sostenere le vittime

di Pubblicato il

Negli ultimi anni il fenomeno del cyberbullismo ha assunto dimensioni preoccupanti, con una parte significativa di adolescenti che riferisce di essere stata vittima o autore di abusi online. Il Parlamento europeo, con una risoluzione approvata il 30 aprile 2026, ha chiesto una strategia più decisa per colmare le lacune giuridiche e migliorare la tutela delle vittime.

L’obiettivo è combinare un quadro normativo efficace con strumenti pratici di prevenzione, segnalazione e sostegno.

La proposta mette al centro la necessità di una definizione unica e operativa del fenomeno: il termine cyberbullismo viene considerato non solo come insulti isolati, ma come un insieme di comportamenti ripetuti e sistematici che danneggiano la dignità e la sicurezza dei minori e di gruppi vulnerabili.

Nel documento i parlamentari sottolineano anche il ruolo critico delle piattaforme digitali e delle tecnologie emergenti nel diffondere contenuti dannosi.

Cosa propone il Parlamento europeo

La risoluzione raccomanda misure concrete su più fronti: dall’armonizzazione della definizione di cyberbullismo a livello UE fino alla valutazione della sua possibile riconoscibilità come reato transfrontaliero. I deputati chiedono che l’Unione analizzi se introdurre una qualifica penale comune o includere gli episodi più gravi tra le fattispecie coperte dalle norme penali europee.

Parallelamente, si sollecita l’adozione rapida di regole per identificare e gestire il materiale di abuso sessuale minorile, noto come CSAM, con obblighi chiari per gli operatori digitali.

Definizione comune e quadro penale

Secondo il Parlamento è fondamentale avere una definizione condivisa: definizione armonizzata significa percentuali confrontabili, procedure giudiziarie più snelle e cooperazione tra Stati membri. La proposta contempla anche l’ipotesi di riconoscere il cyberbullismo come reato quando si configurano violenze gravi, estorsioni o diffusione intenzionale di contenuti intimi non consensuali. In questi casi i deputati raccomandano strumenti investigativi e procedurali armonizzati per affrontare comportamenti transfrontalieri.

Responsabilità delle piattaforme e applicazione del DSA

Il Parlamento rivolge un’attenzione particolare al ruolo delle piattaforme online: i meccanismi di raccomandazione iper-personalizzati e i modelli di business che premiano la polarizzazione possono amplificare l’odio e il disagio, soprattutto verso minori, donne e persone LGBTIQ+. I deputati chiedono l’applicazione rigorosa dell’articolo 28 del DSA per la protezione dei minorenni e la chiusura di eventuali procedimenti aperti che ritardino l’attuazione pratica delle norme.

AI, deepfake e strumenti per contenuti non consensuali

Con la diffusione dell’AI emergono rischi come i deepfake e la generazione di immagini intime senza consenso: il Parlamento sollecita un controllo sull’uso di queste tecnologie e chiede ai fornitori di servizi digitali di rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act. Inoltre, i deputati ribadiscono la necessità di vietare le applicazioni che generano immagini intime senza consenso, le cosiddette “nudifier apps”, in linea con le trattative in corso tra Parlamento e Consiglio.

Protezione, prevenzione e sostegno alle vittime

La risoluzione sottolinea che la risposta al cyberbullismo non può essere solo repressiva: è indispensabile potenziare i servizi di supporto, finanziare le organizzazioni competenti e integrare il fenomeno nelle strategie nazionali di salute mentale. I parlamentari chiedono strumenti pratici per facilitare la segnalazione e la rimozione rapida dei contenuti nocivi, oltre a programmi di prevenzione indirizzati a studenti, genitori e insegnanti.

Infine, il Parlamento invita gli Stati membri a dare attuazione immediata alla Direttiva sui diritti delle vittime e a destinare risorse per campagne di sensibilizzazione. La pressione dell’opinione pubblica è evidente: secondo il testo, la stragrande maggioranza dei cittadini UE sollecita interventi efficaci e coordinati per tutelare i giovani dal danno psicologico e sociale connesso agli abusi online.