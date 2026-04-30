Da presidio a corteo: la Flotilla provoca mobilitazioni a Roma e Bari

Un folto gruppo di manifestanti che aveva iniziato un presidio al Colosseo ha poi deciso di trasformare l’iniziativa in un vero e proprio corteo, dirigendosi lungo i Fori Imperiali verso Piazza Venezia per proseguire infine verso Piazza Santi Apostoli. I partecipanti hanno intonato slogan e cori, tra cui il pronunciato “Palestina libera dal fiume fino al mare”, e la presenza si è snodata nella cornice archeologica suscitando attenzione e tensioni.

La polizia ha posto un blocco davanti all’Altare della Patria, ma il flusso del corteo ha proseguito nella zona del mercato di Traiano, cambiando il carattere della manifestazione da stazionaria a itinerante.

La dinamica della manifestazione a Roma

La trasformazione del presidio in marcia ha mostrato come una protesta inizialmente prevista come statica possa evolvere in un movimento in strada quando il numero dei partecipanti cresce.

I manifestanti hanno mantenuto un tono deciso, scandendo slogan e cercando visibilità lungo il percorso. Le forze dell’ordine hanno controllato i punti sensibili della città, intervenendo in particolare davanti all’Altare della Patria per evitare la prosecuzione in alcune direttrici a rischio. L’evento ha così combinato l’espressione pubblica del dissenso con le necessarie misure di ordine pubblico, in una serata che ha attirato curiosi e forze d’informazione locali e nazionali.

Il significato dei cori e dello slogan

Il coro “Palestina libera dal fiume fino al mare” è stato uno dei messaggi più ripetuti durante la marcia e va letto come espressione politicizzata della protesta. L’uso di questo slogan, che per molti manifestanti riassume un’immediata solidarietà, assume connotazioni politiche e simboliche che possono essere interpretate in modi differenti dalla società civile e dalle istituzioni. Per alcuni osservatori si tratta di un richiamo alla liberazione e alla solidarietà umanitaria; per altri è un’affermazione che solleva questioni complesse sul piano diplomatico e sulla capacità delle piazze di incidere sulle politiche internazionali.

La mobilitazione a Bari dopo l’intercettazione della nave

Parallelamente a quanto accaduto a Roma, a Bari si è attivato un fronte di protesta dopo la notizia dell’intercettazione di una nave coinvolta nella Flotilla. La rete locale, indicata come Global Sumud Flotilla Puglia, ha denunciato il presunto “sequestro” dell’imbarcazione e di chi si trovava a bordo, sostenendo un intervento della marina israeliana. Tra le persone fermate sarebbe presente un cittadino italiano, Tony Lapiccirella, identificato come membro dello Steering Committee della missione. Gli organizzatori hanno qualificato l’episodio come una grave violazione del diritto internazionale e della libertà di navigazione, affermando che la nave trasportava aiuti umanitari destinati alla popolazione civile della Striscia di Gaza.

Azioni previste dagli attivisti e richieste alle istituzioni

In risposta a quanto denunciato è stata convocata una mobilitazione permanente in Puglia, con presidi e iniziative pubbliche a partire da un sit-in fissato alle 18 in piazza Umberto a Bari. È stato inoltre annunciato un corteo per il Primo Maggio che partirà da piazza della Libertà per raggiungere il consolato onorario israeliano, con l’obiettivo di ottenere una presa di posizione da parte di Comune, Provincia e Regione sulla presenza dell’ufficio consolare in città. Nel comunicato degli attivisti si evidenzia la volontà di inserire l’episodio in un quadro più vasto di denuncia del conflitto in Medio Oriente, pur sottolineando che al momento non ci sono conferme ufficiali da fonti governative italiane o internazionali.

Prospettive e contesto giuridico-politico

La vicenda, riportata il 30/04/2026, unisce elementi di protesta di piazza e questioni di diritto internazionale che rischiano di alimentare ulteriori tensioni localmente. La denuncia del presunto intervento navale apre il tema della libertà di navigazione e delle garanzie per le missioni umanitarie, mentre le manifestazioni pubbliche sollevano interrogativi su come le istituzioni locali debbano rispondere a istanze di politica estera espresse dai cittadini. In assenza di conferme ufficiali, resta centrale il dialogo tra autorità competenti e organizzazioni coinvolte, oltre alla verifica delle informazioni riportate dagli attivisti e alle eventuali azioni legali che potrebbero seguire.