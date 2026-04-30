Casa, Meloni: oltre 100mila nuovi alloggi tra popolari e prezzi calmierati

Roma, 30 apr. (askanews) – “Con questo meccanismo innovativo e ambizioso siamo convinti si possa generare un moltiplicatore su vasta scala: tra parte pubblica e privata si potranno creare oltre 100mila nuovi alloggi tra popolari e a prezzi calmierati nei prossimi dieci anni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.Nell’ambito della “edilizia a prezzi calmierati è previsto anche il dimezzamento degli oneri notarili, significa dimezzare i costi di atti di compravendita, mutuo e locazione”, ha aggiunto la premier ringraziando la “categoria che ha dimostrato grande disponibilità”.Meloni ha assicurato che la nuova edilizia dovrà “rispettare criteri precisi di sostenibilità, efficienza energetica e consumo del suolo.

Destiniamo 10 miliardi di euro di risorse pubbliche oltre a quelli privati”.