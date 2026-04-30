Al Colosseo manifestazione per la Global Sumud flotilla

Milano, 30 apr. (askanews) – “Giù le mani dalla flotilla”, urlano i manifestanti davanti al Colosseo. In migliaia si sono dati appuntamento a Roma, ma anche in tante altre città italiane, per un corteo pacifico dopo il blitz dell’esercito sulle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla diretto a Gaza. Bandiere palestinesi, tantissimi studenti presenti, slogan antifascisti e cori contro il governo Meloni e per la liberazione degli attivisti.”Sappiamo bene il significato di queste piazze e dell’attività che portiamo avanti.

Resta altissima l’attenzione perché la flotilla è ancora in mare”, ha detto al megafono Tatiana Montella del legal team di Sumud flotilla, confermando che i 25 italiani insieme agli altri arrestati saranno sbarcati su una spiaggia greca.