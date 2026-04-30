Via libera al piano pandemico italiano 2025-29: mascherine, vaccini, smart working

Piano pandemico italiano 2025-2029: dall’esperienza del Covid-19 a un modello più solido e organizzato per prevenire e gestire le emergenze sanitarie.

A distanza di alcuni anni dalla fine dell’emergenza Covid-19, l’Italia aggiorna il proprio sistema di preparazione alle crisi sanitarie con l’approvazione del nuovo Piano pandemico italiano 2025-2029. Il documento ridisegna strategie, strumenti e livelli di coordinamento per affrontare future emergenze infettive, con un approccio più ampio e integrato rispetto al passato.

L’obiettivo è rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario, migliorando prevenzione, gestione delle risorse e rapidità decisionale in caso di nuove pandemie.

Il nuovo Piano pandemico 2025-2029: approvazione e architettura generale

A oltre sei anni dall’individuazione in Italia del primo caso di Covid-19 (21 febbraio 2020) e a circa tre anni dalla fine dell’emergenza sanitaria dichiarata dall’OMS nel maggio 2023, il Paese aggiorna il proprio sistema di preparazione alle crisi sanitarie.

La Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato il nuovo Piano pandemico nazionale 2025-2029, un documento che ridefinisce strategie e strumenti per affrontare future emergenze infettive. L’impianto prevede misure integrate che spaziano dalla prevenzione alla sorveglianza epidemiologica, fino alla gestione clinica e alla logistica delle forniture sanitarie, con coperture economiche già previste nella legge di bilancio precedente.

Il cambio di impostazione è rilevante: si passa da un modello centrato esclusivamente sulle pandemie influenzali a una visione più ampia, rivolta a tutti i patogeni respiratori con potenziale pandemico. Come sottolineato dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, “il Piano recepisce le evoluzioni normative europee e internazionali e le evidenze emerse dalle recenti emergenze sanitarie, con particolare riguardo alla tempestività decisionale, all’interoperabilità dei sistemi informativi e all’adeguatezza delle scorte strategiche, nel rispetto delle risorse finanziarie già stanziate”. Viene inoltre introdotto un approccio “pluri-patogeno”, superando il precedente modello PanFlu 2021-2023 e ampliando il campo di intervento alle principali minacce respiratorie.

Via libera al piano pandemico italiano 2025-29: mascherine, vaccini, smart working

L’approvazione del Piano è arrivata dopo un lungo confronto tra Governo e Regioni, durante il quale sono state recepite diverse richieste territoriali, soprattutto in materia di personale sanitario e accesso alle risorse. In una nota ufficiale si legge: “Al termine di un articolato e proficuo confronto con il Ministero della Salute si è arrivati alla definizione di un testo condiviso, su cui la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso l’assenso, chiedendo al Governo di intervenire su due aspetti“. Tra questi, la possibilità di utilizzare i fondi per il rafforzamento dei servizi anche per nuove assunzioni in deroga ai vincoli di spesa, oltre alla garanzia di accesso alle risorse anche per le autonomie speciali.

Il Piano è sostenuto da stanziamenti progressivi: 50 milioni di euro nel 2025, 150 milioni nel 2026 e 300 milioni annui dal 2027, ripartiti tra le Regioni in base alla popolazione residente. Gli obiettivi principali sono cinque: ridurre l’impatto sanitario delle pandemie, garantire risposte rapide e coordinate, preservare la continuità dei servizi essenziali, tutelare il personale sanitario e rafforzare comunicazione e partecipazione pubblica.

Sul piano operativo, il sistema si basa su una catena decisionale strutturata. In caso di emergenza, il Ministero della Salute e la rete di preparedness definiscono scenari di rischio e attivano misure proporzionate, incluse restrizioni non farmacologiche già predefinite. Una cabina di regia composta da Ministero, Regioni, ISS e Agenas coordina l’attuazione delle misure, mentre sul territorio le amministrazioni regionali agiscono secondo piani prestabiliti, con obblighi di rendicontazione e monitoraggio costante.

Anche la gestione sanitaria viene rimodulata in base alla pressione epidemiologica, con priorità alle cure urgenti e il rafforzamento dei Dipartimenti di Prevenzione. Sul fronte delle contromisure mediche, il sistema punta su contratti di acquisto anticipato e coordinamento europeo per garantire la disponibilità rapida dei vaccini, mentre la comunicazione istituzionale assume un ruolo centrale nel contrasto alla disinformazione e nella guida dei comportamenti collettivi.

Non mancano valutazioni critiche: l’infettivologo Matteo Bassetti ha osservato che “nel nuovo piano non si parla della cosa più importante: dove prendere rapidamente farmaci e vaccini. Se oggi scoppiasse una nuova emergenza pandemica, l’Italia sarebbe indietro rispetto al resto del mondo. Questo succede quando l’ideologia supera la scienza e la collaborazione internazionale. La lezione del Covid è stata completamente dimenticata”.

Infine, un sistema digitale di monitoraggio in tempo reale dovrebbe consentire il controllo continuo delle azioni intraprese, permettendo correzioni rapide e una gestione adattiva dell’intera emergenza sanitaria.