Il mollusco contagioso è più diffuso di quanto si pensi, eppure continua a essere fra le infezioni cutanee più sottovalutate. Per capire davvero di cosa si tratti, vale la pena guardare più da vicino questa condizione, esplorandone l’origine, i sintomi, i meccanismi di diffusione e le possibilità di cura. Il mollusco contagioso è un’infezione benigna che nasce dalla pelle stessa.

Mollusco contagioso: di che si tratta

La sua forza sta nell’elevata capacità di passare da un individuo all’altro, soprattutto quando il soggetto è già predisposto, come accade a chi soffre di dermatite atopica: una pelle costantemente irritata, più vulnerabile e facilmente permeabile. È una condizione che coinvolge soprattutto bambini, persone immunodepresse e giovani sessualmente attivi.

Il primo segnale, spesso evidente, è la comparsa di piccole papule morbide, con un incavo centrale che le rende immediatamente riconoscibili. Queste lesioni, nonostante la loro natura benigna, tendono a moltiplicarsi con estrema rapidità nelle varie zone del corpo, senza però creare particolari complicazioni nei soggetti in buona salute.

Mollusco contagioso: come si prende e perché si diffonde così facilmente

Alla base dell’infezione c’è un virus appartenente alla famiglia dei Poxvirus. Esistono quattro varianti note del mollusco contagioso, ma la più diffusa resta il MCV-1, particolarmente comune durante l’infanzia. La trasmissione avviene quasi sempre con un contatto diretto: basta sfiorare la pelle di una persona infetta perché il virus trovi terreno fertile. L’acqua delle piscine si rivela spesso un veicolo ideale, così come asciugamani, accappatoi e oggetti personali condivisi. Il fenomeno dell’“auto-inoculazione” è altrettanto insidioso: basta grattare una papula per spostare l’infezione in un’altra area del corpo. La malattia colpisce in particolare i bambini dai 2 ai 12 anni. Invece negli adulti, specie se le lesioni interessano la zona genitale, il contagio può avvenire durante i rapporti sessuali.

Mollusco contagioso: sintomi e manifestazioni più comuni

Il quadro clinico ruota attorno a un elemento centrale: le papule, minuscole cupole rosate raramente più grandi di un centimetro. La loro “ombelicatura”, quella sottile depressione centrale, aiuta a riconoscerle a colpo d’occhio, anche se nei bambini può risultare meno evidente. Nella maggior parte dei casi il numero delle lesioni non supera la ventina, salvo situazioni di immunodepressione. Spesso il disturbo non provoca dolore, ma talvolta compare un prurito intenso, preludio alla possibile infiammazione, che può rendere le papule arrossate e colme di pus: un segnale che il sistema immunitario ha iniziato a reagire. Le zone più colpite sono ascelle, collo, glutei, fianchi e cosce, ma non è raro che la condizione interessi anche la mucosa genitale o quella congiuntivale. Il periodo di incubazione è variabile e oscilla da due settimane a sei mesi.

Mollusco contagioso: la terapia più efficace

La diagnosi è solitamente clinica: il dermatologo la formula attraverso il semplice esame visivo. Solo in casi particolari, quando la papula si sviluppa attorno al bulbo pilifero o quando si presenta come un’unica lesione di grandi dimensioni, si ricorre a esami più approfonditi come la dermoscopia o l’esame istologico, utili soprattutto per escludere la presenza di una comune verruca. Dal punto di vista terapeutico, nei soggetti sani l’infezione regredisce spontaneamente in un arco di tempo compreso tra i 6 e i 12 mesi. Il trattamento viene tuttavia raccomandato per ragioni estetiche, per prevenire ulteriori contagi o in presenza di dermatite atopica, e diventa quasi obbligatorio quando le lesioni sono localizzate nell’area genitale, dove il rischio di trasmissione al partner è elevato. Le opzioni fisiche sono tre: la crioterapia (congelamento con azoto liquido), il curettage (perforazione e raschiamento della lesione) e la terapia laser. Nessuna di queste è particolarmente dolorosa, anche se talvolta si utilizza un leggero anestetico locale; tutte si eseguono in pochi minuti e possono lasciare piccole cicatrici. Nei bambini si prediligono le pomate a base di idrossido di potassio al 5 o al 10%, oppure l’asportazione con il cucchiaio di Volkman. Alcuni specialisti optano per la terapia orale, evitando così ai più piccoli lo stress legato agli interventi fisici.