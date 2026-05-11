Il recente focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera Hondius ha acceso i riflettori sulle possibili minacce virali, tanto che Moderna sarebbe già al lavoro per un vaccino.

Hantavirus, è corsa al vaccino: Moderna già al lavoro

Niente allarmismi, ma un pò di preoccupazione è anche giusto che ci sia al fine di non arrivare impreparati a una, sebben improbabile, diffusione dell’Hantavirus.

Moderna sarebbe già al lavoro per un vaccino, tanto che nei giorni scorsi le azioni di Moderna Inc. sono schizzate, nel giro di poche ore, al 16%, ovvero dopo che Bloomberg ha riportato la conferma da parte dell’azienda della sua ricerca sui vaccini contro l’Hantavirus, in collaborazione con l’Istituto di ricerca medica sulle malattie infettive dell’esercito statunitense.

Secondo quanto si legge nel comunicato stampa, Moderna starebbe anche lavorando con il Centro per l’innovazione vaccinale del College of Medicine dell’Università coreana su un potenziale vaccino contro l’Hantavirus.

Hantavirus, è corsa al vaccino. Farmindustria: “Strada percorribile, dopo il Covid siamo preparati”

Marcello Cattanei, presidente di Farmindustria, a margine dell’evento “Innovazione e produzione di valore” presso il sito Bayer di Garbagnate, ha parlato dell’Hantavirus, asserendo che la situazione odierna non è assolutamente paragonabile con quello che accadde nel 2020 con il Covid.

Sul possibil vaccino ha detto: “La strada per arrivare a un vaccino contro l’Hantavirus è assolutamente percorribile, ma siamo confidenti che non ce ne sarà l’esigenza, perché l’attuale focolaio non diventerà una epidemia o una pandemia e al momento non ci sono emergenze. A ogni modo oggi abbiamo la scienza e la tecnologia per dare risposte molto veloci a problemi che possono emergere: come per il Covid siamo riusciti ad avere un vaccino nell’arco di 9 mesi, siamo oggi preparati a gestire situazioni di questa natura.”