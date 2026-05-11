Hantavirus, Giani: donna in quarantena a Firenze sta bene

Firenze, 11 mag. (askanews) – “Le mie sono parole per tranquillizzare perché indubbiamente, a una sempre più attenta considerazione dei fatti, ci siamo resi conto che la donna è stata sempre distante in aereo dalla persona che poi sappiamo essere morta, e i minuti sono stati davvero pochi”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, incontrando i giornalisti, sulla 37enne fiorentina in quarantena dopo che lo scorso 25 aprile ha condiviso il volo Klm Airlink 4Z 132 con la donna di 69 anni.

poi deceduta in Sudafrica, che era stata in crociera sulla nave Mv Hondius dove è scoppiato il focolaio di Hantavirus.”L’Hantavirus non è il Covid -ha aggiunto Giani- occorre che abbia delle condizioni particolari per il contagio, che ci siano i sintomi in essere, e la trasmissione è chiaramente molto più difficoltosa. “Conseguentemente lo scopo della quarantena è precauzionale.

I medici mi dicono che se continuasse a non avere alcun sintomi, già la prossima settimana noi al 95% potremmo dare come positivamente sviluppata l’osservazione, che comunque termina l’8 di giugno. La signora collabora e quindi io ringrazio anche di questo”, ha concluso Giani.