Hantavirus, il nuovo virus che sta spaventando il mondo, cos'è e come si con...

Hantavirus, il nuovo virus che sta spaventando il mondo, cos'è e come si con...

Una nuova malattia è stata scoperta ed è pronta ad arrivare acnhe nel continente europeo, la scoperta è arrivata su una nave da crociera dove sono morte tre persone a bordo e una di queste dopo l’autopsia è morta per infezione di questo nuovo virus chiamato Hantavirus, scopriamo chi lo diffonde, i sintomi e come si cura oltre al metodo di contagio.

Come ha fatto il virus ad arrivare sulla nave da crociera

Cresce la preoccupazione per gli occupanti della nave da crociera MV Hondius che naviga attualmente nell’oceano atlantico perché tre persone a bordo sono morte.

Di queste tre una è stata dichiarata morta con certezza dall’Hantavirus ovvero un nuovo virus che può essere trasmesso da diverse decine di specie e che sta avendo un numero di casi sempre più crescente in Europa.

Morta per Hantavirus anche la moglie dell’attore Gene Hackman, deceduto con lei lo scorso anno, difatti successivamente la loro villa in New Mexico fu infestata da topi.

I sintomi e come si contrae

Le malattie di Hantavirus possono coinvolgere i reni (nefrite), causare emorragie oppure un altro tipo di sindrome può coinvolgere i polmoni.

Malattie acute che danno spazio a manifestazioni emorragiche e shock.

Il virus si contrae entrando a diretto contatto con feci, saliva, urina dei roditori o per inalazione del virus dagli escrementi dei roditori. Diagnosticare la presenza del virus è difficile in una persona infetta da meno di 72 ore, come riporta TgCom24, se si ripete un test dopo 72 ore spesso si riesce a rilevare il virus.

I sintomi più comuni sono : febbre, mal di testa, dolori muscolari, nausea e affaticamento, caratteristiche comuni dell’influenza, con cui lo si confonde. Non ci sono molte strategie efficaci contro questo virus, se si viene ricoverati precocemente in un reparto di terapia intensiva, con adeguato supporto respiratorio è possibile sopravvivere.