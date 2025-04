Sono arrivati i risultati dell’autopsia sul corpo di Gene Hackman, l’attore statunitense morto lo scorso mese di febbraio: ecco la causa del suo decesso.

Morte di Besty Arakawa: le cause del decesso

Era il 26 febbraio scorso quando furono ritrovati i corpi senza vita, e parzialmente mummificati, di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa.

I due erano in due stanze separate. Gli esami autoptici hanno rivelato come sono morti i due coniugi, la 65enne Besty Arakawa è deceduta l’11 febbraio a causa della sindrome polmonare da hantavirus, ovvero una grave infezione virale trasmessa dai roditori. Hackman è morto invece una settimana dopo, ecco come.

Morte di Gene Hackman: l’autopsia rivela la verità sulle cause del suo decesso

Sono arrivati gli esiti dell’autopsia sul corpo di Gene Hackman, deceduto lo scorso mese di febbraio. L’attore è deceduto per “malattia cardiaca con Alzheimer in stato avanzato come fattore contribuente significativo.” Il rapporto quindi finale dell’autopsia conferma l’insufficienza cardiaca come causa principale del decesso dell’attore, oltre a gravi alterazioni ipertensive croniche, reni e “caratteristiche neurodegenerative coerenti con il Morbo di Alzheimer.”