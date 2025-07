Dopo giorni di suspense e attesa, Ultimo ha fatto l’annuncio che tutti i fan stavano aspettando: sta per arrivare “Il raduno degli ultimi”. Una giornata all’insegna della musica, dell’emozione e della condivisione, pensata per celebrare insieme la forza di chi, anche nelle difficoltà, continua a credere nei propri sogni.

Ultimo svela l’atteso annuncio durante lo show allo Stadio Olimpico

Nel corso del concerto di domenica 13 luglio 2025, tenutosi allo Stadio Olimpico di Roma e rappresentante la terza e più emozionante data romana del suo tour, Ultimo ha scelto di condividere una notizia che i suoi fan desideravano da tempo. Con grande entusiasmo, ha confermato che il tanto atteso “raduno degli ultimi” si realizzerà davvero, dando ufficialmente il via a un evento che promette di essere unico nel suo genere.

Ultimo, l’annuncio che i fan aspettavano da giorni: arriva “Il raduno degli ultimi”

I fan più fedeli non sono rimasti sorpresi: il giorno precedente, Ultimo aveva condiviso sui social un video in cui sorvolava in elicottero un’area molto familiare di Roma. A prima vista, era impossibile non riconoscere Tor Vergata, quartiere situato nella zona sud-est della Capitale.

Questa scelta di location, carica di un forte valore simbolico per l’artista cresciuto proprio lì vicino, ha toccato il cuore di chi lo segue fin dagli esordi. Ed è proprio in questo luogo significativo che si svolgerà l’evento speciale appena annunciato durante il concerto: un raduno-evento, un grande concerto fissato per il 4 luglio 2026.

“Questo non sarà solo un concerto. Questo è il raduno degli ultimi. Questa è la favola per sempre. 4 Luglio 2026. Per la storia”, ha scritto Ultimo.

I biglietti saranno in vendita dalle 14 di martedì 15 luglio.