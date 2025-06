Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci su una possibile crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. La coppia, solitamente attiva sui social, non condivide più scatti insieme da tempo. Un gesto recente di lei non è passato inosservato agli occhi più attenti dei fan. Ecco cosa è successo.

Silenzio social e voci insistenti: crisi tra Ultimo e Jacqueline?

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di una presunta crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. A far nascere i sospetti è stata una storia pubblicata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha condiviso il messaggio di una fan insospettita dall’assenza del cantante nei contenuti social di Jacqueline.

Entrambi molto riservati, Ultimo e la compagna hanno sempre mantenuto un profilo basso sulla loro vita privata, ma l’improvvisa sparizione di foto di coppia — assenti da marzo — ha attirato l’attenzione. Rosica ha confermato le indiscrezioni, parlando di un “momento no” tra i due, pur specificando che la relazione non sarebbe finita.

Ultimo e Jacqueline smentiscono la crisi con uno scatto

Jacqueline Luna Di Giacomo ha pubblicato sui social una foto emozionante scattata in ospedale il giorno della nascita, in cui Ultimo le stringe la mano con affetto. Questo gesto sembra una risposta alle recenti voci di crisi, come a voler mettere fine alle speculazioni.

Nel frattempo, Ultimo si prepara a lanciare il suo tour estivo, che inizierà tra un mese: la concentrazione sui dettagli organizzativi e gli impegni imminenti potrebbero spiegare la sua temporanea assenza dalla scena pubblica.