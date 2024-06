Durante il concerto allo Stadio Olimpico di lunedì 24 giugno 2024, Ultimo ha annunciato che diventerà papà. Lui e la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo aspettano un figlio, un bel maschietto. La prima dedica del cantante, arrivata a qualche ora dalla lieta novella, è da pelle d’oca.

Qualche settimana fa, Alessandro Rosica ha svelato che Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo erano in dolce attesa. Finalmente abbiamo la conferma: i due avranno davvero un figlio. La lieta novella è stata resa pubblica dallo stesso cantautore, durante il concerto allo Stadio Olimpico del 24 giugno 2024. A distanza di qualche ora da questo momento, Moriconi ha condiviso sui social la prima dedica all’erede.

Il primo figlio di Ultimo e Jacqueline avrà un nome che inizia con la lettera E. Questo è l’unico indizio che il cantante ha dato. Potrebbe chiamarsi Edoardo, Ennio o Enrico: per il momento possiamo fare solo ipotesi. In attesa di scoprire qualche dettaglio in più, possiamo emozionarci con la prima dedica che Moriconi ha riservato all’erede. Su Instagram, a didascalia di alcune foto del concerto all’Olimpico, si legge:

“Chissà se avrà un pianoforte come dolce amico anche lui, comincio a pensare. Anzi no probabilmente per quanta musica sentirà in casa, finirà per odiarla. Chissà se a scuola sarà in disparte come me o no. Spengo la sigaretta e penso che non gli imporrò di studiare pianoforte”.