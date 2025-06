Uomini e Donne, la grinta di Gemma Galgani al concerto 'Torino is Fantastic':...

Gemma Galgani, protagonista di Uomini e Donne, cattura l’attenzione al concerto Torino is Fantastic di Canale 5: ecco cosa ha fatto.

Al concerto Torino is Fantastic, trasmesso da Canale 5, Gemma Galgani, celebre protagonista di Uomini e Donne, ha sorpreso tutti con una performance inaspettata. Non solo spettatrice, la dama si è infatti lasciata andare a una danza energica, conquistando il pubblico presente e dimostrando un lato di sé poco visto in tv.

Torino is Fantastic 2025: oltre 40.000 spettatori

Torino is Fantastic è stato un evento musicale straordinario che ha animato Piazza Vittorio Veneto a Torino la sera del 24 giugno 2025, in occasione della festa di San Giovanni, patrono della città, andato in onda su Canale 5 ieri, 29 giugno 2025. Organizzato da Friends & Partners e sponsorizzato da FIAT, il concerto ha visto la partecipazione di oltre 40.000 spettatori e la conduzione di Gerry Scotti, affiancato dalla cantante Noemi.

Sul palco si sono alternati alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, tra cui Alessandra Amoroso, Annalisa, Mahmood, Gianna Nannini, Il Volo e Tananai, nonché i finalisti dell’ultima edizione di Amici e l’artista internazionale Shaggy, che ha celebrato il trentennale del suo celebre brano “Boombastic” con una nuova versione intitolata “Boombastic (Fantastic)”.

Uomini e Donne, Gemma Galgani al concerto ‘Torino is Fantastic’: il video sorprende

Gemma Galgani, volto noto del dating show di Canale 5, torna sotto i riflettori, ma questa volta lontano dagli studi di Uomini e Donne. La dama è stata protagonista di un video diventato virale sul web, girato durante il grande concerto evento trasmesso in prima serata ieri: Torino is Fantastic. Condotto da Gerry Scotti, lo show ha visto sul palco alcune delle stelle più amate della musica italiana, insieme ai finalisti dell’ultima edizione di Amici.

Tra il pubblico, nelle prime file, Gemma ha catturato l’attenzione con il suo entusiasmo contagioso. Immortalata più volte dalle telecamere, si è fatta vedere mentre cantava a piena voce e ballava con grande energia, dimostrando di saper vivere la musica con passione. Il momento clou è arrivato durante l’esibizione di Tananai, che con il suo tormentone “Bella Madonnina” ha fatto scatenare la dama, ripresa mentre saltava e si divertiva proprio sotto al palco.

I video hanno rapidamente fatto il giro della rete, con molti fan che hanno eletto Gemma la vera star dell’evento, sottolineando la sua spontaneità e la gioia che ha trasmesso durante tutto il concerto.