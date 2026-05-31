Chiusure e restrizioni nel nord di Israele dopo attacchi dal Libano

Le autorità militari israeliane hanno adottato restrizioni nelle comunità al confine col Libano dopo lanci di razzi e droni; scuole, spiagge e regole sugli assembramenti sono state aggiornate mentre ospedali del nord si preparano a spostarsi in aree protette

In seguito a nuove azioni offensive nella fascia settentrionale, le autorità israeliane hanno imposto una serie di misure di sicurezza che riguardano scuole, luoghi pubblici e strutture sanitarie. Le disposizioni, comunicate dal Comando del Fronte Interno delle Forze di Difesa Israeliane, sono state adottate in risposta a lanci di razzi e di droni attribuiti a Hezbollah, con l’obiettivo dichiarato di ridurre i rischi per la popolazione civile nelle aree prossime al confine.

Provvedimenti per scuole e spazi pubblici

Le attività didattiche sono state sospese nelle comunità più vicine al confine con il Libano: tra queste figurano Kiryat Shmona, Meron, Bar Yohai, Or HaGanuz, Safsufa, Yesud HaMa’ala, Kisra-Sumei, Beit Jann e Sde Eliezer. In altre località della regione, come l’Alta Galilea, il Golan settentrionale, Katzrin e Kidmat Tzvi, è consentito svolgere lezioni solo se all’interno di edifici o in aree da cui sia possibile raggiungere un riparo in tempo utile.

Regole sugli assembramenti e chiusura delle spiagge

Per limitare i rischi derivanti da possibili attacchi, le linee guida impongono restrizioni agli eventi pubblici: gli assembramenti sono limitati a 50 persone all’aperto e a 200 persone al chiuso. Inoltre, le spiagge delle aree interessate sono state temporaneamente chiuse. Le misure sono state fissate con una validità provvisoria e saranno oggetto di una nuova valutazione da parte del comando entro la scadenza comunicata.

Funzionamento dei luoghi di lavoro e dei servizi

I luoghi di lavoro nelle zone soggette alle restrizioni possono continuare le attività purché sia garantata la possibilità di raggiungere un riparo adeguato in tempi utili. Questa indicazione mira a bilanciare la necessità di mantenere servizi essenziali con l’imperativo di tutelare la sicurezza dei lavoratori, imponendo condizioni operative che facilitino evacuazioni rapide in caso di allarme.

Disposizioni per cliniche e punti di distribuzione

Il ministero della Salute ha reso noto che le cliniche delle casse mutue e i punti di distribuzione del latte rivolto alle famiglie opereranno in strutture protette per garantire la continuità dell’assistenza. Contemporaneamente, sono stati ribaditi i canali di contatto per i servizi di supporto psicologico e per le emergenze, affinché i cittadini possano ricevere assistenza anche in condizioni di crescente tensione.

Preparazione degli ospedali e piani di emergenza

Alla luce dell’escalation nel nord, alcuni presidi ospedalieri hanno messo in atto piani per operare in ambienti protetti. Il Centro Medico Galilee di Nahariya, città settentrionale vicina al confine con il Libano, è stato indicato tra le strutture che si trasferiranno in locali sotterranei: una misura già adottata durante precedenti ondate di combattimenti per preservare l’operatività clinica e la sicurezza di pazienti e personale.

Contingenze per l’ospedale Ziv di Safed

Anche l’ospedale Ziv di Safed si sta preparando a una possibile movimentazione delle sue attività in una struttura sotterranea, sebbene non si trovi direttamente sulla linea del fronte. Queste azioni rientrano nelle procedure di continuità operativa pensate per mantenere i servizi sanitari essenziali anche in scenari di rischio elevato.

Prospettive e valutazioni future

Le direttive in vigore sono temporanee e soggette a revisione: il Comando del Fronte Interno ha previsto una nuova valutazione entro il termine stabilito, per aggiornare le misure in base all’evoluzione della situazione sul terreno. Nel frattempo, le autorità locali e i servizi sanitari rimangono in stato di allerta, con procedure pronte per essere attivate in caso di ulteriori sviluppi.

In un contesto dove la protezione della popolazione è prioritaria, le decisioni di sospendere le attività didattiche e di limitare gli spazi pubblici riflettono una strategia cautelativa che mira a ridurre l’esposizione ai pericoli e a preservare la capacità di risposta dei servizi essenziali in una regione dove la sicurezza rimane instabile.