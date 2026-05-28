Torna alle stelle la tensione tra Stati Uniti e Iran, dove che quest'ultimo avrebbe lanciato un missile balistico verso il Kuwait.

Nuovo attacco americano nella regione meridionale dell’Iran, vicino a Bandar Abbas, azione definita “puramente difensiva” dagli Stati Uniti. Intanto da Teheran sostengono di aver colpito una base militare americana, sparati anche colpi contro alcune petroliere che avrebbe tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz.

Centcom e il missile dell’Iran su Kuwait

Così scrive su X Centcom su quanto accaduto stanotte: “Alle 22:17 del 27 maggio, l’Iran ha lanciato un missile balistico verso il Kuwait che è stato intercettato con successo dalle forze kuwaitiane. Questa grave violazione del cessate il fuoco dal regime iraniano è avvenuta ore dopo che le forze iraniane hanno lanciato 5 droni d’attacco a senso unico che rappresentavano una chiara minaccia nelle vicinanze e nello Stretto di Hormuz.Tutti i droni sono stati intercettati con successo dalle forze Usa, che hanno anche impedito il lancio di un sesto drone da un sito di controllo a terra iraniano a Bandar Abbas.”

Raid USA in Iran, attacco a base e spari nello Stretto di Hormuz

C’è stato un uovo attacco americano nella regione meridionale dell’Iran, vicino a Bandar Abbas, azione definita “puramente difensiva” dagli Stati Uniti. Secondo Axios l’attacco è avvenuto dopo che i pasdaran sono appunto tornati a lanciare missili contro i Paesi del Golfo. Intanto da Teheran sostengono di aver colpito una base militare americana, sparati anche colpi contro alcune petroliere che avrebbe tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz.