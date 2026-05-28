Kate ha mediato per anni tra Harry e William, poi una frase l'ha convinta a chiudere con il cognato

(Adnkronos) - La principessa Kate ha sempre cercato il modo perché il principe William e il principe Harry ricostruissero il loro legame. Ma smise quando il duca di Sussex dichiarò: "Vorrei ricucire i rapporti con mio padre perché non sappiamo quanto tempo gli resti". Secondo un biografo, Cather...

(Adnkronos) – La principessa Kate ha sempre cercato il modo perché il principe William e il principe Harry ricostruissero il loro legame. Ma smise quando il duca di Sussex dichiarò: “Vorrei ricucire i rapporti con mio padre perché non sappiamo quanto tempo gli resti”. Secondo un biografo, Catherine Middleton credeva che “un’affermazione del genere potesse essere molto dolorosa per chi stava combattendo contro il cancro”.

E così, prese le distanze dal cognato.

Christopher Andersen ha consultato numerose fonti per il suo libro ‘Kate!’, che esplora l’ascesa della Principessa del Galles come una delle figure più influenti della Casa di Windsor. “Non si è arresa”, ha dichiarato a Fox News Digital. “Anche dopo che Harry aveva scaricato William nella sua autobiografia ‘Spare’, lei era disposta a continuare a provarci.

E alla fine è giunta la svolta decisiva: la goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata poco dopo la diagnosi di cancro del re, quando Harry in sostanza ha detto: ‘Vorrei ricucire i rapporti perché non sappiamo quanto tempo resti a mio padre’. Beh, un’affermazione del genere può essere molto dolorosa per qualcuno che non vuole pensare alla propria mortalità e sta combattendo contro il cancro”.

“Credo che sia stato doloroso anche per Kate”, ha detto Andersen. “E, naturalmente, a quel punto ha scatenato una tempesta di speculazioni su quanto fosse realmente malato il re. E Kate ha praticamente pensato che quella sarebbe stata la fine. Non ci avrebbe più provato. E così ha fatto. Di conseguenza, non c’è stata alcuna possibilità di… Anzi, non credo che li vedremo mai fare pace. Almeno, non è all’orizzonte per ora”.

Nel maggio 2025, Harry dichiarò alla Bbc di voler riconciliarsi con la sua famiglia dopo aver perso una battaglia legale sulla sua sicurezza finanziata con fondi pubblici, una vicenda che, a suo dire, aveva portato suo padre a smettere di parlargli. “Vorrei tanto riconciliarmi con la mia famiglia”, disse il duca di Sussex. “Non ha senso continuare a litigare. Non so quanto tempo resti a mio padre”. Il sovrano è in cura per una forma di cancro non specificata . Citando una fonte reale, Andersen scrive che Kate era “delusa” da Harry, mentre William era “furioso” per le sue affermazioni. Kate avrebbe detto a William di aver “chiuso con Harry”. “La principessa Catherine è la persona più dolce e affettuosa che si possa mai conoscere”, ha detto un membro dello staff di Sandringham ad Andersen. “Ma come per tutti, anche per lei ci sono dei limiti”.

Andersen ha dichiarato a Fox News Digital di voler approfondire l’amicizia tra Kate e Harry e di capire cosa, alla fine, sia andato storto. “Ciò che mi interessava di più era il rapporto tra Kate e i due fratelli e il fatto che lei facesse da intermediaria”, ha spiegato Andersen. “William, Harry e Kate avevano un rapporto molto stretto. Harry si riferiva a Kate come alla sorella che non aveva mai avuto. Si facevano ridere a vicenda. È stato un rapporto molto affettuoso e sincero per molto tempo”. “Naturalmente, tutto è esploso dopo il suo matrimonio con Meghan Markle”, ha aggiunto Andersen. “Ma da quel momento in poi, lei è stata l’unica persona nella famiglia reale che non ha mai smesso di credere in loro”.

Andersen scrive che Harry e Kate si erano trovati subito in sintonia al loro primo incontro. Condividevano “un senso dell’umorismo stravagante, un po’ farsesco, alla Monty Python, spesso a spese di William”. “Mi piaceva farla ridere”, ricorda Harry in ‘Spare’. “Ed ero piuttosto bravo a farlo”. Quando Harry parlava di trovare la sua anima gemella, come aveva fatto William, e di unirsi al Principe e alla Principessa del Galles, formando così un quartetto, lei, a quanto pare, lo incoraggiava dicendogli: “Troverai qualcuno. Ci vuole solo tempo”.

Harry e Meghan, Duca e Duchessa di Sussex, si sono ritirati dai loro ruoli di membri senior della famiglia reale nel 2020, citando l’invadenza della stampa britannica e la mancanza di sostegno da parte del Palazzo. Dopo essersi trasferiti in California quello stesso anno, hanno espresso le loro critiche in interviste e documentari. Le memorie di Harry, pubblicate nel 2023, hanno ulteriormente inasprito i suoi rapporti con la famiglia reale. Andersen ha affermato che Kate “ha fatto moltissimi tentativi” per far riavvicinare i fratelli. Sebbene sembrasse esserci una speranza di riconciliazione al funerale del principe Filippo nel 2021, il rapporto si è rapidamente inasprito di nuovo. “Penso che Meghan sia molto affascinante”, ha detto Andersen. “È molto intelligente e credo che volesse il meglio per Harry. Ma penso anche che forse Kate si sia accorta abbastanza in fretta che Meghan dava priorità a cose che il resto della famiglia reale non considerava tali. Forse Meghan non ha compreso appieno il peso della responsabilità che le veniva imposta”. “Kate riesce a capire quando qualcuno non è veramente disposto a farsi avanti e a fare quel tipo di sacrificio, magari anteponendo il Paese, questa istituzione millenaria, una delle più grandi al mondo, alla propria vita. Questo è ciò che Kate ha fatto, in realtà. E Meghan, fin dall’inizio, ha chiarito di non essere disposta a farlo”.

—

internazionale/royalfamilynews

webinfo@adnkronos.com (Web Info)