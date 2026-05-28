Ebola, rientro in Italia per una dottoressa italiana  entrata in contatto con un malato in Congo

Una dottoressa di Medici senza frontiere entrata in contatto con alcuni pazienti risultati positivi al virus Ebola nel Congo sarà portata all’istituto Spallanzani di Roma per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Lo conferma il ministero della Salute. Nell’ambito della sua attivit...

Una dottoressa di Medici senza frontiere entrata in contatto con alcuni pazienti risultati positivi al virus Ebola nel Congo sarà portata all’istituto Spallanzani di Roma per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Lo conferma il ministero della Salute. Nell’ambito della sua attività clinica “è entrata in contatto, il 16 maggio scorso, con pazienti risultati poi positivi.

Si tratta, quindi, di un caso di contatto diretto. Il medico ha anche eseguito un intervento chirurgico salvavita d’urgenza, il 18 maggio, su un bambino vittima dell’esplosione di una granata. Il bambino – sottolina la nota – è un caso sospetto di Ebola il cui test non è ancora disponibile”.

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